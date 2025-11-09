Първа европейска държава забранява социалните мрежи под 15 години

Дания се готви да стане първата страна в Европа, която ще наложи възрастово ограничение за използването на социални медии от деца под 15 години, съобщава „Дойче веле“.

В определени случаи обаче родителите ще могат да дадат съгласието си децата им да използват социални медии още на 13 години.

В изявлението на институциите се казва, че властите „предприемат необходима стъпка срещу ситуация, в която големи технологични платформи имат неограничен достъп до живота и пространствата на децата твърде дълго“.

Много технологични компании вече налагат възрастови ограничения за услугите си,

но служители и експерти признават, че тийнейджърите често заобикалят тези мерки, което ги прави до голяма степен неефективни.

Все още не е ясно кои платформи ще бъдат обект на ограничения или как властите планират да прилагат забраната.

Според услугите за мониторинг, ТикТок, Инстаграм и YouTube са най-популярни сред децата в Дания.

Инициативата на Дания следва примера на Австралия , където подобен закон, забраняващ на тийнейджъри под 16 години да се регистрират в социалните медии, ще влезе в сила през декември. Нарушаването на това изискване ще струва на платформите глоби до 37 000 000 датски крони (28 047 345 евро).

