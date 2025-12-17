Колата, която мисли вместо теб, идва през 2026 г.

Следващата голяма стъпка в автомобилните технологии няма да бъде двигателят, батерията или автономното управление, а самото купе. LG Electronics ще представи своята нова AI Cabin Platform по време на CES 2026 в Лас Вегас, където ще покаже как изкуственият интелект може да се превърне в активен участник в шофирането, а не просто във фонова технология.

Платформата е разработена за автомобилни системи за високопроизводителни изчисления и използва генеративен AI, задвижван от Snapdragon Cockpit Elite на Qualcomm Technologies. По време на закрито представяне на изложението LG ще демонстрира работещ дигитален кокпит, който показва концепцията за т.нар. AI-defined vehicle – еволюция отвъд познатите софтуерно управлявани автомобили.

Кокпит, който разбира контекста

AI Cabin Platform интегрира различни типове AI модели – езикови, визуални и генеративни – директно в инфотейнмънт системите на LG. Благодарение на високата изчислителна мощ на процесорната платформа, всички AI изчисления се извършват локално в автомобила, без нужда от връзка с облачни сървъри. Това позволява реакции в реално време, по-висока стабилност и значително по-добра защита на личните данни.

Системата анализира едновременно пътната обстановка и състоянието на водача чрез вътрешни и външни камери. Ако например автомобил в съседна лента започне да се престроява и платформата отчете, че водачът все още не е реагирал, тя може проактивно да подаде персонализирано предупреждение, насочващо вниманието му към потенциалната опасност.

Персонализация в движение

Освен за безопасност, AI Cabin Platform е проектирана и за създаване на напълно персонализирано изживяване в купето. Интерфейсът на инфотейнмънт системата може да се адаптира към външните условия и контекста на пътуването. При снежна вечер например системата може да генерира подходящ визуален фон, съчетан с препоръки за музика или съдържание, съобразени с момента и настроението на водача.

Този тип динамично съдържание се създава в реално време и цели да направи взаимодействието с автомобила по-естествено, без да разсейва вниманието от пътя.

Пътят отвъд софтуерната кола

LG надгражда вече утвърденото си партньорство с Qualcomm Technologies, което бе подчертано още на CES 2025 с представянето на HPC платформа, обединяваща инфотейнмънт системите и асистиращите функции за водача в един централен контролен модул. Тази архитектура поставя основата за следващото поколение автомобили, при които AI не е допълнение, а основен елемент.

„С AI Cabin Platform създаваме мобилност, която не просто разбира водачите, а проактивно отговаря на техните нужди и предпочитания“, заяви Юн Сок-хюн, президент на LG Vehicle Solution Company. По думите му целта е всяко пътуване да се превърне в персонализирано и интуитивно изживяване.

CES 2026 ще даде първия реален поглед към това бъдеще – автомобил, който не просто изпълнява команди, а мисли, предвижда и реагира.

