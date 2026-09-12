Колата, която мисли вместо теб, идва през 2026 г.
Нов AI кокпит превръща автомобила в интелигентен партньор на пътя
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Нов AI кокпит превръща автомобила в интелигентен партньор на пътя
Играчите ще могат да се забавляват без конзола, само с LG Magic Remote и ритъма на световните хитове
Рекордни приходи от автомобилни решения и експанзия в B2B и дигиталните услуги
LG Electronics стартират продажбите на първите в света OLED телевизори с 4К резолюция (3840x2160 пиксела). Те ще се предлагат в размери 77 и 66 инча (...
Чаканото от няколко седмици събитие се случи - компания LG Electronics показа първото си мобилно устройство с извит екран. Така хибридът между смартфо...