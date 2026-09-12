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И LG пусна огънат фаблет

И LG пусна огънат фаблет

Чаканото от няколко седмици събитие се случи - компания LG Electronics показа първото си мобилно устройство с извит екран. Така хибридът между смартфо...

30 октомври | 6:15
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