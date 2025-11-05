LG и Ubisoft пускат Just Dance Now на смарт телевизорите

Геймърите и меломаните получават нова причина да се изправят от дивана – култовата музикална игра Just Dance Now пристига на смарт телевизорите LG. За първи път танцовото изживяване на Ubisoft ще може да се играе без конзола, само с дистанционното LG Magic Remote, което превръща движението в част от играта.

Когато телевизорът се превърне в танцова сцена

LG Electronics и Ubisoft обявиха началото на ново партньорство, което ще донесе една от най-популярните музикални игри в света директно на екрана на смарт телевизорите LG. Официалният трейлър на Just Dance Now ще бъде показан по време на Paris Games Week 2025, а услугата ще стартира поетапно от декември чрез LG Gaming Portal в Северна Америка и Европа.

Новата интеграция позволява на потребителите да танцуват под любимите си хореографии без нужда от игрална конзола. Достатъчно е телевизорът да има webOS 22 или по-нова версия, за да се получи достъп до богатата библиотека от над 135 милиона активни играчи по света.

Ексклузивни бонуси за притежателите на LG телевизори

По случай старта, собствениците на LG Smart TV ще получат специален подарък – достъп до ексклузивна карта с вирусния хит Money Pull Up, който е сред най-гледаните и стриймвани песни в момента. Играта ще бъде достъпна безплатно за ограничено време всеки ден, а онези, които искат повече ритъм, ще могат да закупят абонамент или пакети с песни.

С помощта на LG Magic Remote играчите ще могат да контролират движенията си в реално време – дистанционното улавя всеки жест с висока точност и го превежда в игровото пространство. Без допълнителни контролери, без кабели и без сложни настройки – само музика, движение и забавление.

Париж, танци и гейминг без граници

„Нашето партньорство с LG Electronics е чудесен начин повече хора да се докоснат до Just Dance Now чрез платформата webOS на смарт телевизорите LG,“ казва Амели Луве, директор на бранда Just Dance в Ubisoft Paris Studio. „С Just Dance Now смарт телевизорите LG се превръщат в динамично пространство, където семейството и приятелите могат да превърнат всекидневната си в дансинг и да танцуват под най-големите световни хитове.“

От LG подчертават, че новият проект е част от стратегията им за превръщане на LG Gaming Portal в „крайната дестинация за гейминг“. „Чрез партньорства с водещи компании като Ubisoft ние непрекъснато разширяваме портфолиото си от заглавия и функции, за да предоставим разнообразни и потапящи гейминг изживявания на смарт телевизорите LG“, допълва Крис Джо, ръководител на webOS Platform Business Center в LG Media Entertainment Solution Company.

Бета версия и първи стъпки на новия дансинг

Преди официалното стартиране приложението Just Dance Now ще бъде достъпно в бета версия на избрани пазари. Потребителите ще могат да изпробват три песни още в първия ден, а след това – по една нова песен дневно в рамките на двуседмичен тестов период.

Така LG отваря нова страница в домашния гейминг – където дистанционното става микрофон, телевизорът – сцена, а всяка всекидневна – място за танцово шоу без граници.

