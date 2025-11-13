Българска технологична група стъпва в Дубай с фокус върху AI решения

Сирма Груп Холдинг поставя следващата стъпка в международното си развитие с откриването на дружеството Sirma FZE Dubai. Новият офис позиционира компанията в един от най-бързо разрастващите се технологични центрове в света и цели разширяване на портфолиото от AI, софтуерни и киберсигурност решения в Близкия изток.

Стратегическо присъствие в най-динамичния технологичен регион

Сирма Груп Холдинг АД откри своето дъщерно дружество Sirma FZE Dubai, с което поставя стратегическо начало на разширяването си в региона на Близкия изток. Офисът ще предлага бизнес и ИТ консултации, решения за внедряване на изкуствен интелект, разработка на софтуерни системи и консултации в областта на киберсигурността. Главен изпълнителен директор на Sirma FZE е Юлиян Маслянков.

Според него откриването на офиса е не само разширяване на присъствието, но и дългосрочна инвестиция в изграждане на технологични партньорства в регион, който преживява ускорена дигитална трансформация – от банкиране и застраховане до логистика и хоспиталити. „Компаниите тук търсят модерни, адаптивни и сигурни технологични решения, а ние имаме опита и готовите платформи да ги предложим,“ коментира той.

Пазар с огромен потенциал за AI и финтех решения

Близкият изток се превръща в среда, която предлага уникални възможности за компании, развиващи AI продукти. Пазарът на финансови технологии в ОАЕ се очаква да достигне 46,67 млрд. долара до края на 2025 г. и 81,55 млрд. долара до 2030 г. Този растеж се движи от високото ниво на дигитализация, масовото навлизане на AI и силната подкрепа на регулаторите – включително дигиталните зони като Dubai International Financial Centre и Virtual Assets Regulatory Authority.

Дубай държи повече от 60% от регионалния пазарен дял и служи като водещ иновационен хъб, като в рамките на DIFC вече оперират над 7 700 компании. Паралелно с финтех сектора, InsurTech индустрията в региона се очаква да достигне стойност от 8,5 млрд. долара през 2025 г., движена основно от дигитализация на процесите и здравното осигуряване.

„Виждаме изключителен потенциал в региона. Тук съществува ентусиазъм към иновациите и отвореност към технологиите на бъдещето,“ казва Маслянков.

Съществуващи партньорства и ускоряване на регионалните проекти

Сирма вече работи с ключови компании в Близкия изток, включително Qatar Insurance Company – един от най-големите застрахователи в региона. Компанията има партньорства и с международни технологични организации като Creatio.

Новият офис в Дубай ще ускори оперативната дейност, съвместната работа с местни внедрителски компании и обслужването на клиентите в региона.

Фокус върху FinTech, InsurTech и корпоративни AI платформи

Sirma FZE ще развива активност в секторите FinTech, InsurTech, логистика и хоспиталити. Компанията ще предлага собствените си платформи, сред които решенията, базирани на Sirma.AI Enterprise и Salexor CRM.

