България в глобалната IT надпревара - по-малко компании, по-високи амбиции

Индустрията на знанието в България остава сред ключовите двигатели на икономическия растеж, но навлиза в по-сложен и изискващ етап на развитие. Това показват данните за 2024 г. и първата половина на 2025 г., представени в Годишния доклад на AIBEST, който очертава както стабилните позиции на сектора, така и нуждата от нови стратегически решения в областта на образованието, иновациите, регулациите и инвестиционната среда.

Сектор със силни позиции, но по-бавна динамика

По данни на AIBEST индустрията на знанието обединява 833 компании в сегментите BPO, ITO и R&D, като секторът на информационните и комуникационни технологии формира 9,6% от брутната добавена стойност на страната – едно от най-високите нива в Европейския съюз. България запазва позициите си като водеща регионална дестинация за дигитални и бизнес услуги и присъства в глобалния топ 10 по регулаторно качество.

В същото време докладът отчита ясно забавяне на темпа. През 2024 г. приходите в сектора нарастват със 7,6%, което е стабилен, но по-нисък ръст спрямо предходни години. Броят на новите компании намалява рязко – от 23 през 2023 г. до едва 5 през 2024 г. Заетостта се стабилизира около 105 436 души, с минимален годишен ръст от 0,2%, което показва, че моделът на екстензивен растеж е изчерпан.

От количествен растеж към стратегически избор

„Индустрията вече не е във фаза на бързо разширяване, а на стратегически избор – какъв тип инвестиции, проекти и компетенции иска да привлича България“, подчерта председателят на AIBEST Йордан Гинев. По думите му именно образованието, научноизследователската дейност и предвидимата регулаторна среда ще бъдат решаващи за следващия етап на развитие на сектора.

Този завой пренасочва фокуса от броя на заетите към качеството на човешкия капитал и добавената стойност на проектите, които страната успява да привлече. България все по-ясно се позиционира не просто като дестинация за аутсорсинг, а като място за по-сложни технологични и иновационни дейности.

България като дестинация за инвестиции с висока добавена стойност

По време на дискусиите след представянето на доклада бе поставена и по-широката икономическа и геополитическа рамка, в която се развива индустрията на знанието. Обсъдени бяха ролята на България в европейската технологична екосистема и условията за дългосрочна конкурентоспособност.

„София и България се утвърждават като дестинация за инвестиции с висока добавена стойност. Това е ясната посока на усилията на сектора – привличане на проекти с по-висока технологична и икономическа стойност, които създават устойчив растеж“, посочи Виктор Гусев, ръководител на отдел „Инвестиции и бизнес развитие“ в Invest Sofia.

Конкуренция за AI и deep-tech проекти

Втората дискусия се фокусира върху потенциала на различните подсектори – BPO, SSC, ITO и R&D – и върху това как България може да се конкурира за следващото поколение инвестиции. AIBEST представи и нов инструмент с консолидирани данни, който обобщава ключовите фактори за конкурентоспособността на страната при разширяване на екипи и създаване на нови операции.

„Забавянето на новите инвестиции и платото в заетостта показват, че инерцията от последното десетилетие вече не е достатъчна“, заяви Илия Кръстев, член на Управителния съвет на AIBEST и председател на БРАИТ. Според него, ако България иска да привлича AI и deep-tech проекти, тя трябва ясно да дефинира приоритетите си и да ги подкрепи с последователни и дългосрочни политики.

Зрял сектор с потенциал за следващ скок

Годишният доклад на AIBEST очертава индустрията на знанието като зрял, международно интегриран и иновационно ориентиран сектор, който има потенциал да запази ролята си на ключов икономически двигател. Условието за това обаче е ясно – стратегическа визия, координирани действия между бизнес и институции и фокус върху качество, а не количество.

В този смисъл следващите години ще бъдат решаващи за това дали България ще затвърди позицията си сред водещите технологични хъбове в региона или ще остане на нивото на постигнатото досега.

