България и ЕБВР ускоряват общия курс към високите технологии
Партньорството се разширява към индустриалните зони, стратегическите производства, енергетиката и дигитализацията на малките компании
Следете всички новини, анализи и коментари за Високи Технологии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Партньорството се разширява към индустриалните зони, стратегическите производства, енергетиката и дигитализацията на малките компании
Проучване показва, че компаниите губят кадри, ако не предлагат гъвкавост
AIBEST отчита забавяне на растежа и завой към AI, R&D и проекти с висока добавена стойност
Scalefocus получава висока оценка за доверието на клиентите и иновативния си подход
Само за първите десет месеца на 2024 г. българският износ за САЩ възлиза на над 1 млрд. долара
Над 360 млн. евро достигаха транзакциите с бизнес имоти през 2024 г.
Браншът осигурява заетост на 104 404 души, сочат данните от Годишния доклад на индустрията
Те заявиха категоричното намерение на БРАИТ да кандидатства за участие в новия Национален съвет за тристранно сътрудничество
Инфраструктурната свързаност, енергийният сектор, дигитализацията и ИТ секторът са ключови за развитието на цяла Европа
Те ще стимулират интереса на младите хора към нови професии, заяви кметът на града Любомир Христов
Време е държавата да вземе мерки и да започне да развива този бизнес, категоричен е кандидатът за народен представител от „БСП за България“
Нов тип високотехнологично облекло предизвика революция с иновативното си решение в помощ на хората с нарушен слух.
Това е заявил президентът Румен Радев на среща с Българската стартъп асоциация (BESCO)...
Президентът посети Съоръжението за синхротронно лъчение за експериментални науки и приложения в Близкия изток SESAME (Synchrotron-Light for Experiment...
Чакаме от кметовете стратегически проекти за инвестиции Близо 10 000 нови работни места може да бъдат открити до 3 години, казва Стамен Янев Стамен...
Тотев разясни предимствата на Пловдив пред инвеститори на аутсорсинг форум