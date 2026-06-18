България и ЕБВР ускоряват общия курс към високите технологии

България има потенциала да се превърне в основен технологичен център на Балканите и да заеме ключово място в европейските политики, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и иновациите Александър Пулев. Той откри технологичния център TechSofia в новия офис на Европейската банка за възстановяване и развитие в столицата.

Правителството и ЕБВР ще задълбочат сътрудничеството си при привличането на стратегически инвеститори, развитието на индустриални зони и внедряването на изкуствен интелект в бизнеса. Актуалните данни на банката показват, че инвестициите й в България вече достигат 5,181 млрд. евро в общо 324 проекта.

TechSofia като знак за новата роля на България

„България вече не е периферия и ще бъде в центъра и в сърцето на всички европейски политики“, заяви Пулев при откриването на центъра. По думите му страната не е само наблюдател на индустриалната промяна, свързана с изкуствения интелект, а има възможност да се превърне в активен участник в новата технологична екосистема.

Изборът на София за новия център е определен от вицепремиера като признание за българския технологичен потенциал и за заявената пред европейските партньори инвестиционна политика. Пулев свърза решението и с проведените от правителството разговори в Брюксел, Германия и Франция.

TechSofia се вписва и в по-широката дигитална стратегия на ЕБВР. Банката насочва усилията си към цифрова инфраструктура, внедряване на нови технологии в традиционните отрасли, развитие на иновативни компании и повишаване на киберсигурността. По данни на ЕБВР тя е подкрепила 227 проекта с дигитален компонент и повече от 3200 консултантски услуги за цифровизация на малки и средни предприятия в държавите, в които работи.

Над 5 млрд. евро вложени в българската икономика

Пулев определи ЕБВР като един от най-важните и дългогодишни партньори на България в икономическата модернизация. Банката работи в страната от 1991 г., като финансирането ѝ обхваща предприятия, банки, транспортна и общинска инфраструктура, енергетика и проекти за зеления преход.

Последната официална справка на ЕБВР показва 87 активни операции и текущ портфейл за малко над 1 млрд. евро. Частният сектор формира 98% от портфейла, което поставя компаниите и пазарното финансиране в центъра на дейността на институцията в България.

Сред последните проекти на банката са финансиране за български промишлени предприятия и участие в облигационната емисия на концесионера на летище София. През март 2026 г. ЕБВР предостави заем от 20 млн. евро на производителя „София Мед“ за модернизация, енергийна ефективност и продукти, свързани със зеления преход.

„Банката е златният стандарт в международните финанси и банките за развитие“, заяви Пулев. Той подчерта, че партньорството не се ограничава до отпускането на средства, а подпомага въвеждането на международни стандарти за корпоративно управление, социална отговорност и устойчиви инвестиции.

Изкуственият интелект трябва да стигне до малкия бизнес

Правителството поставя като основна цел не само дигитализацията на държавната администрация, но и масовото навлизане на изкуствения интелект в малките и средните предприятия. Според Пулев новите технологии трябва да повишат производителността на компаниите и да им помогнат да се включат в европейските и световните вериги за доставки.

Инвестиционните политики, агенции и структури вече са обединени под ръководството на икономическото министерство, посочи вицепремиерът. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще координира националната политика за изкуствения интелект и внедряването на нови технологии.

Предизвикателството обаче остава сериозно. Диагностичният доклад на ЕБВР за България отчита, че едва около 47% от изследваните малки и средни предприятия са разполагали поне с основно равнище на дигитална интензивност - вторият най-слаб резултат в Европейския съюз според използваните данни. Българските компании изостават от средното за ЕС и при облачните услуги, анализа на данни, електронната търговия и използването на изкуствен интелект.

Докладът посочва и друг проблем - недостиг на капитал за компаниите, които вече са преминали началната фаза и се нуждаят от по-големи инвестиции за разрастване. Очаква се около 500 млн. евро публичен ресурс да бъдат насочени към стартъпи и фондове за рисков капитал за период от четири години, но ЕБВР предупреждава, че ще бъде необходимо и по-сериозно участие на частни институционални инвеститори.

Индустриални зони, енергетика и стратегически производства

Преди откриването на TechSofia Пулев проведе работна среща с вицепрезидента на ЕБВР Матео Патроне. Разговорите обхванаха привличането на стратегически инвестиции, развитието на индустриалните зони, иновативните производства и големи енергийни и инфраструктурни проекти.

В срещата участваха министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, заместник-министърът Мира Йосифова и заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова. Българската страна и ЕБВР са потвърдили готовност да работят за ускоряване на икономическата трансформация и за утвърждаване на страната като регионален център за индустрия и технологии.

Новата стратегия на ЕБВР за България до 2030 г. поставя сред водещите приоритети повишаването на конкурентоспособността на компаниите, зеления преход, енергийната и ресурсната ефективност, устойчивата инфраструктура и развитието на капиталовите пазари. Дигиталната трансформация е определена като основа за по-висока производителност и по-бързо сближаване със средните европейски равнища.

Икономиката расте, но темпото остава умерено

ЕБВР прогнозира растеж на българската икономика от 2,7% през 2026 г. и 2,5% през 2027 г. Инвестициите по европейските програми и подобреното доверие могат да подкрепят активността, но охлаждането на ръста на заплатите и по-строгите ограничения пред бюджета ще оказват натиск.

Това превръща TechSofia в нещо повече от нов офис или символичен технологичен проект. Истинската му икономическа стойност ще зависи от това дали около него ще бъдат привлечени специалисти, компании и проекти, които създават висока добавена стойност в България. Амбицията страната да излезе от периферията звучи силно, но ще бъде измервана чрез инвестициите, производителността и реалното внедряване на технологии в предприятията. Партньорството с ЕБВР може да даде финансиране и експертиза, но превръщането им в устойчив растеж остава задача на институциите и бизнеса.

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