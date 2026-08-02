Костадинов за годишнината на "Възраждане": Нашата битка продължава!

"Възраждане” отбелязва 12 години от създаването си. Видеообръщение с приветствие беше публикувано днес от политическата организация.

Ето какво заявява лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов:

“На 2 август – Илинден, преди 12 години в Плиска се проведе учредителният конгрес на „Възраждане“. Това беше втората и решаваща стъпка към създаването на нашата политическа организация. Началото поставихме на 15 юни – Видовден, отново в първата българска столица, когато учредихме Инициативния комитет за създаването на „Възраждане“. На 2 август 2014 г. близо 580 българи се събрахме, за да поставим официалното начало на организацията.

Вече 12 години „Възраждане“ пише история. Заедно с вас – хората, които ни подкрепяте, вярвате в нашата кауза и знаете, че съдбата на България зависи от самите нас.

От 2021 г., когато влязохме в Народното събрание, „Възраждане“ се превърна в първата политическа сила в най-новата история на България, която остана неподкупна, непродажна и отказа да участва в схеми с управляващото евроатлантическо статукво. Доказахме, че в политиката могат да съществуват последователност, принципи и вярност към обещанията. Въпреки очакванията на нашите опоненти, ние не се превърнахме нито в „златен пръст“, нито в удобен партньор на властта.

Останахме верни на хората, които ни се довериха. Именно затова „Възраждане“ се превърна в основен противник на статуквото. Само за няколко години срещу нас бяха създадени няколко политически проекта с една единствена цел – да спрат възхода на „Възраждане“. Един след друг тези проекти се провалиха.

Но нашата битка продължава. Причините, заради които създадохме „Възраждане“ през 2014 г., и днес не са отпаднали. България продължава да бъде държава с ограничен суверенитет. Националният интерес все по-често отстъпва пред външен натиск.”, казва Костадинов в своето обръщение към всички избиратели и симпатизанти.