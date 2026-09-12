Старо летище позлатява наш град. Ударни инвестиции
Стратегически инвеститори оглеждат пистите, които ще станат индустриален хъб
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Стратегически инвеститори оглеждат пистите, които ще станат индустриален хъб
Правителството и ЕБВР обсъждат как частният капитал да влезе по-силно в индустриални зони, транспорт и енергетика
Партньорството се разширява към индустриалните зони, стратегическите производства, енергетиката и дигитализацията на малките компании
Вече има подписано споразумение за финансово подпомагане на проектната компания ELICA INTERCONNECTOR S.M. S.A. – собственост на Copelouzos Group
За 2025 година
Виждате въздействието на войната върху Централна Европа, каза Беата Яворчик, главен икономист на ЕБВР
Какви са препоръките на ЕБВР
Икономическият растеж на България през 2023 и 2024 г. ще бъде по-висок
При настоящата ситуация е важна стабилната, предпазлива фискална политика, каза Одил Рено-Басо
Президентът на Европейската банка за възстановяване и развитие е на посещение у нас
Кризата ще има дългосрочни последици, казват от Банката
Задоволство от видяното и изпълнението на проектите, финансирани с европейски средства на територията на "Мини Марица-изток” е изразила делегация на Е...
Програмата “Подкрепа за малкия бизнес” вече подпомогна 40 български компании
ЕБВР и УниКредит Булбанк подписаха споразумение за споделяне на риска без предоставяне на паричен ресурс в размер до 75 млн. евро
Комисията за енергийно и водно регулиране и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписаха Споразумение за предоставяне на подкрепа...
Ще се справи ли Карина на новия пост и какви проекти бизнесът и държавата да чакат от международната банка - четете в интервюто му пред „Стандарт”
Решението влиза в сила чак 1 март 2019
Ще има инвестиционна среща на 9 и 10 ноември в Будапеща Президентът на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ сър Сума Чакрабати посе...
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) вложи 80 млн. евро в 5-годишните облигации, емитирани от Българския енергиен холдинг (БЕХ), съо...
Растеж на брутния вътрешен продукт на България над предварително заложените 2 на сто за 2016 г. до 2,5 на сто е възможен, ако се преодолеят ключовите...