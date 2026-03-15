USB-C отива в миналото. ЕС тръгва към нова ера за смартфоните

Само преди няколко години Европейският съюз направи сериозна крачка към уеднаквяване на технологиите, като наложи използването на USB Type-C като стандартен конектор за зареждане на смартфони и други електронни устройства. Мярката беше въведена с цел да се намалят електронните отпадъци и да се улесни използването на устройства с един универсален кабел. Сега обаче се очертава следващата голяма промяна в тази сфера. Според медийни публикации в Брюксел вече се обсъжда бъдеще, в което смартфоните може изобщо да нямат порт за зареждане.

След USB Type-C идва нов етап

Както съобщава изданието Gassenhauer Altenburg в европейските институции се водят неофициални разговори за следващата стъпка в развитието на мобилните устройства. Вместо да се въвежда нов кабелен стандарт, идеята е постепенно да се премине към технологии, при които смартфоните се зареждат и обменят данни изцяло безжично.

Това означава, че в бъдеще устройствата могат да функционират без традиционен порт за зареждане, като използват само безжично зареждане и безжични връзки за прехвърляне на информация.

Какво казват действащите правила

През 2024 година в Европейския съюз влезе в сила регламент, който изисква новите смартфони, таблети, слушалки и редица други електронни устройства да използват USB Type-C, когато се зареждат чрез кабел.

Основната цел на тази мярка е намаляване на електронните отпадъци и улесняване на потребителите, които вече могат да използват един и същ кабел за различни устройства.

В регламента обаче има важна особеност. Изискването за USB Type-C се прилага само за устройства, които поддържат кабелно зареждане. Това означава, че устройство, което се зарежда изцяло безжично и няма порт за кабел, на практика не нарушава правилата.

Какво означава това за производителите

Новият европейски регламент засегна най-вече компанията Apple. В продължение на години iPhone и iPad използваха собствения Lightning конектор на компанията.

След влизането в сила на правилата на ЕС Apple беше принудена да премине към USB Type-C при по-новите си устройства, за да отговаря на изискванията на европейския пазар.

Възможен iPhone без портове

От няколко години се появяват слухове, че Apple работи върху концепция за iPhone без никакви портове. Според публикации в технологичните медии компанията обмисля вариант, при който устройствата ще се зареждат само безжично, а прехвърлянето на данни ще става чрез облачни услуги, Wi-Fi или други безжични технологии.

По данни от индустрията тази идея временно е била отложена, тъй като Apple е искала да избегне конфликт с новите европейски правила.

След разясненията на Европейската комисия обаче става ясно, че устройство без порт за зареждане не нарушава регламента, ако не поддържа кабелно зареждане. Това означава, че подобни смартфони могат напълно да отговарят на изискванията на ЕС.

