А1 предлага до 250 евро/488,96 лв. отстъпка на смартфони с планове Unlimited през април

През април А1 предлага до 250 евро/488,96 лв. отстъпка на избрани смартфони в комбинация с планове Unlimited, давайки възможност на потребителите да изберат устройство, което отговаря на начина им на живот – от работа и забавление до създаване и споделяне на съдържание. Кампанията обединява модели от водещи брандове, които съчетават висока производителност, модерни AI функционалности и издръжливост, необходими за динамичното ежедневие.

Сред акцентите е Samsung Galaxy S25 FE – най-тънкият FE досега, оборудван с голям 6,7-инчов 120 Hz дисплей за плавно визуално изживяване. Благодарение на 50MP тройна камера с Nightography режим и ProVisual Engine, устройството заснема детайлни кадри дори при слаба осветеност. А с 12 MP предна камера можете да улавяте изключително наситени селфи снимки. С рейтинг IP68 за защита от прах и вода, Corning® Gorilla® Glass Victus+® и подсилена рамка от Armor Aluminum смартфонът е готов за всяко приключение. Вградените Galaxy AI функции, като Generative Edit и Audio Eraser, позволяват лесно редактиране на съдържание директно от телефона, а батерията от 4900 mAh осигурява надеждна работа през целия ден. До 30 април Samsung Galaxy S25 FE 256 GB е достъпен на специална цена от ​ 309,98 евро/606,27 лв. в брой с план Unlimited Ultra.

В селекцията е и iPhone 15, който предлага балансирана комбинация от елегантен дизайн и висока производителност. 6,1-инчовият Super Retina XDR дисплей осигурява наситени цветове и отлична детайлност, а чипът A16 Bionic гарантира бърза и ефективна работа дори при по-интензивно използване, мултитаскинг и игри. 48MP камерата пресъздава детайлите с впечатляваща яснота – от дневни кадри до вечерни сцени, а Action Mode стабилизира видеото, така че всяко движение да изглежда плавно и професионално. С Dynamic Island управлението на известия и приложения става по-интуитивно и удобно, което превръща устройството в практичен избор както за работа, така и за забавление. В периода на кампанията iPhone 15 128 GB може да бъде Ваш за ​ 279,98 евро/547,59 лв. в брой с план Unlimited Ultra.

HONOR 400 впечатлява с ярък дисплей до 5000 нита за отлична видимост дори при пряка слънчева светлина. Устройството комбинира мощния процесор Snapdragon 7 Gen 3 с 200 MP основна камера, която улавя детайлни кадри при всякакви условия. Моделът предлага широк набор от AI функции, сред които AI Eraser, AI Translation, AI Image to Video, както и AI Deepfake Detection – технология с изкуствен интелект, която разпознава фалшиви аудио и видео материали и допринася за по-сигурно дигитално изживяване. Батерията с капацитет 5300 mAh осигурява надеждна работа през целия ден, а благодарение на IP65 рейтинг и SGS 5-звезден сертификат за устойчивост на удари, смартфонът е подходящ за динамичното ежедневие. През април HONOR 400 512 GB е на промоционална цена от 104,98 евро/205,32 лв. в брой с план Unlimited Ultra.

За потребителите, които търсят практично и издръжливо 5G устройство, OPPO A5 Pro 5G е отличен избор. Моделът разполага с 6,67-инчов дисплей със 120 Hz честота на опресняване. Процесорът MediaTek Dimensity 6300 гарантира висока производителност, а комбинацията от 50 MP основна и 8 MP предна камера е подходяща както за снимки, така и за видео разговори и създаване на съдържание за социалните мрежи. Сред ключовите предимства са мощната 5800 mAh батерия и 45W SUPERVOOC бързо зареждане, които дават повече свобода в натовареното ежедневие. Устройството се отличава и с висока устойчивост – IP69 рейтинг, военен клас удароустойчивост и подсилен корпус, което го прави надежден партньор при активен начин на живот. До 30 април OPPO A5 Pro 5G 256 GB може да бъде закупен за 19,98 евро/39,08 лв. с план Unlimited Ultra.

Пълната селекция смартфони с до 250 евро/488,96 лв. отстъпка в А1 през април можете да разгледате онлайн на a1.bg или в магазините на телекома.

