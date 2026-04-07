Бюджетен смартфон с флагмански амбиции разтърсва пазара у нас

Глобалният бранд HONOR официално пусна в България новия си смартфон HONOR 600 Lite – устройство, което влиза в средния клас със заявка да разклати сериозно пазара. Моделът вече е наличен в търговската мрежа, като комбинира дизайн, камера и батерия, които досега се свързваха основно с флагманите.

Дебютът идва с агресивен старт – цена от 369 евро (721,70 лв.), плюс бонус слушалки HONOR Earbuds A Pro и 12-месечна премиум застраховка.

„С пускането на HONOR 600 Lite на българския пазар, ние пренаписваме правилата за това какво потребителите могат да очакват от един достъпен смартфон“, сподели Алексис Лиу, Country Manager на HONOR за България.

„Това не е просто бюджетен телефон, а устройство, което съчетава изключителна здравина благодарение на своя метален корпус, професионални фотографски възможности с 108-мегапикселовата си камера и батерия, която издържа дни. Щастливи сме, че можем да предложим на българските потребители този баланс между елегантност, мощност и иновативни AI функции“, посочи той.

Метален корпус вместо пластмаса – ход, който променя играта

HONOR 600 Lite атакува директно един от най-слабите елементи в този ценови клас – материалите. Вместо стандартните пластмасови рамки, моделът използва изцяло метален unibody корпус, изработен чрез вакуумно коване на алуминий.

Технологията на студено гравиране придава премиум текстура, а резултатът е смартфон, който изглежда и се усеща като устройство от по-висок клас. В същото време дизайнът остава изключително тънък – едва 7,34 мм, с тегло около 180 грама.

Отпред доминира 6,6-инчов AMOLED дисплей с резолюция 1.5K, ултратънки рамки от 1,23 мм и впечатляваща пикова яркост от 6500 нита – стойност, която гарантира видимост дори при директно слънце. Устройството разполага и със сертификат SGS Premium Performance за устойчивост при падане до 1,8 метра и натиск.

108MP камера и физически AI бутон – снимаш с едно движение

Камерата е една от най-силните карти на модела. HONOR 600 Lite идва с 108MP Ultra-Clear сензор, подпомаган от Raw Native Domain алгоритъм за по-добра детайлност и обработка.

Най-интересният елемент обаче е физическият AI Camera Button – рядко срещано решение в този клас. Той позволява моментално стартиране на камерата и заснемане с едно натискане, без да губиш време в менюта.

Добавени са и филмови филтри, които придават стил и характер на кадрите, превръщайки ежедневните снимки в по-завършени визуални истории.

6520mAh батерия и хардуер, който не се задъхва

Вътре смартфонът крие батерия от 6520mAh – капацитет, който спокойно влиза в категорията „маратонец“. Сертифицирана от TÜV Rheinland, тя обещава до 48 часа активна употреба.

Зареждането става чрез 45W HONOR SuperCharge, а под капака работи процесорът MediaTek Dimensity 7100 Elite. Комбинацията се допълва от 256GB памет и технологията HONOR RAM Turbo, която разширява оперативната памет до еквивалент на 24GB.

Резултатът е стабилна работа дори при множество приложения и по-тежки задачи – нещо, което потребителите в този сегмент рядко получават без компромис.

MagicOS 10 и AI функции, които вече са стандарт

Софтуерната част също не е оставена на заден план. HONOR 600 Lite идва с MagicOS 10, която включва функции като Circle to Search, AI обобщения на текстове и защита срещу AI гласови измами.

Тези инструменти поставят изкуствения интелект директно в ръцете на потребителя, без сложни настройки или допълнителни приложения.

Цена, цветове и бонуси

Моделът се предлага в три варианта – Sprout Green, Velvet Grey и Velvet Black. Наличен е при големите търговци и оператори в страната.

Към всяка покупка до края на годината се добавя и 12-месечна премиум застраховка HONOR Care+ за екран и гръб, като повече информация може да бъде намерена на HONOR Care+ информация.

