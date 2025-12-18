Вашият смарт телевизор може да ви шпионира! Как да го хванете

Съвременните телевизори стават все по-умни, но заедно с удобствата растат и опасенията за личната неприкосновеност. Експерти предупреждават, че някои модели Smart TV разполагат с вградени камери, а в редки случаи хакери могат дори да инсталират външни устройства без знанието на собственика. Това превръща иначе обикновения екран в потенциален източник на нежелано наблюдение.

Защо Smart TV предизвиква тревога

Умните телевизори вече не са просто устройства за гледане на програми. Те разполагат с интернет връзка, микрофони, а понякога и камери, които позволяват видео разговори, гласови команди и персонализирано съдържание. Именно тези функции обаче пораждат опасения, че телевизорът може да събира повече информация, отколкото потребителят осъзнава.

Експерти от портала MakeUseOf посочват, че макар вградените камери да не са поставени със злонамерена цел, те могат да бъдат уязвими при лоши настройки за сигурност или при неоторизиран достъп.

Как да разберете дали телевизорът ви има камера

Повечето съвременни модели, които разполагат с камера, я имат вградена в горната част на рамката. Обикновено тя изглежда като малък обектив или тъмна точка. Тези камери се използват за видео разговори, разпознаване на жестове или интелигентно управление.

При някои модели производителите разполагат камерата отстрани или отдолу, а в определени случаи тя е маскирана като декоративен елемент. Затова визуалната проверка е първата стъпка, но не винаги е достатъчна.

Менюто с настройки като ясен сигнал

Друг сигурен начин да разберете дали телевизорът разполага с камера е да проверите менюто с настройки. Ако откриете опции за видео разговори, разпознаване на лица, управление с жестове или специални настройки на камерата, това е ясен индикатор, че такъв модул е наличен или активен.

Експертите съветват да се прегледат внимателно всички раздели, свързани с „Интелигентни функции“, „Глас и видео“ или „Разрешения“, тъй като именно там най-често се крият тези опции.

Как да откриете скрита камера

Ако се притеснявате от възможно скрито устройство, първо внимателно огледайте рамката на телевизора. Докато вградените камери обикновено са лесно разпознаваеми, скритите могат да бъдат маскирани като вентилационни отвори, сензори или малки декоративни точки.

Един от практичните съвети е използването на ярко фенерче. Ако насочите светлината под ъгъл към съмнителен елемент, обективът на камера почти винаги ще отрази светлината по характерен начин, което може да ви помогне да го разпознаете.

Проверка на портовете и външните устройства

Следващата стъпка е да проверите задния панел на телевизора, монтажните отвори и всички портове. Хакери могат да инсталират миниатюрна USB камера или Wi-Fi модул, които визуално изглеждат като обикновен адаптер и лесно остават незабелязани.

Особено внимателна проверка се препоръчва, ако телевизорът е бил използван преди от друг човек, например в хотел, наето жилище или офис среда.

Мрежовата активност може да издаде проблем

Допълнителен сигнал за тревога може да бъде необичайна мрежова активност. Ако телевизорът изпраща данни, въпреки че всички функции като гласови команди и камери са изключени, това може да е причина за безпокойство.

При някои модели е възможно да се види списък със свързани устройства в мрежата. Ако сред тях има непознати модули, това е знак, че е необходима по-задълбочена проверка.

Какво да направите, ако откриете камера

Ако установите наличието на камера и не се чувствате комфортно с това, първата стъпка е да влезете в менюто с настройки и да потърсите опциите за поверителност и сигурност. Те често са скрити дълбоко в подменютата и изискват търпение.

След като ги намерите, деактивирайте всички функции, които не сте активирали сами – включително гласово управление, управление с жестове, персонализирана реклама и други „умни“ услуги, които използват камерата. В някои случаи експертите препоръчват и ограничаване на достъпа до интернет, ако има съмнения за шпиониране.

Дори без камера данните пак се събират

Важно е да се има предвид, че дори телевизор без камера може да събира чувствителна информация. Историята на гледане, гласовите команди и навиците на потребителя често се използват за анализ и персонализация на съдържанието.

Затова специалистите съветват редовно да се преглеждат настройките за поверителност и да се управлява внимателно какви данни споделя устройството.

Един последен съвет към купувачите

В същото време експертите предупреждават и за другата крайност – да не се купува нов смарт телевизор, който няма необходимите портове. Дори най-модерният модел губи значителна част от възможностите си, ако липсват правилните входове за външни устройства.

Балансът между функционалност и сигурност остава ключов - информираният потребител може да се възползва от удобствата на Smart TV, без да прави компромис с личното си пространство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com