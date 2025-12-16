Нов удар по джоба на потребителите

В последните месеци един от най‑често използваните компоненти в компютрите и електронните устройства - оперативната памет RAM - претърпява значително поскъпване, което влияе както на потребителските покупки, така и на индустрията като цяло.

Това се дължи на редица фактори, които експертите предупреждават, че могат да се задържат дълго време и да се окажат част от новата норма на технологичния пазар.

Какво се случва с цените на RAM?

RAM (Random Access Memory) е критичен компонент за почти всички съвременни електронни устройства - от настолни компютри и лаптопи до смартфони и гейминг конзоли.

Но през 2025 г. паметта стана значително по‑скъпа, отколкото потребителите са свикнали. Според публикацията на Lifehacker, цените на RAM "се покачват много, много силно" и това е важен сигнал, който потребителите трябва да имат предвид, предава Bulgaria ON AIR.

Основни причини за ръста

Една от основните причини за това поскъпване е експлозивното търсене на памет от страна на центрове за данни и компании, които развиват изкуствен интелект (ИИ).

Тези системи изискват огромни количества високопроизводителна RAM за бързо изпълнение на сложни изчисления - много повече, отколкото обикновените потребители използват в дневните си компютри.

Поради тази причина производителите често продават наличната памет на пазарите с най‑висока печалба, оставяйки по‑малко за традиционните продукти, които виждаме в магазините.

Как това влияе на потребителите

За "обикновения" купувач ръстът на цените означава, че:

Ъпгрейдите на компютри и лаптопи стават по‑скъпи.

Нови системи, особено с по‑голям обем RAM, ще струват повече.

Бюджетните конфигурации може да останат с по‑малко памет, за да се запази крайна цена на устройство.

Това е особено видно за потребители, които искат да увеличат RAM паметта на своя компютър - модулите, които преди струваха сравнително малко, сега могат да бъдат значително по‑скъпи.

Какво следва?

Според анализа в статията, ако търсенето продължи да расте (което е вероятно с разширяването на облачните услуги и ИИ инфраструктурите), цените могат да останат високи още дълго време.

Това означава, че потребителите трябва да планират по‑внимателно хардуерните си покупки, а производителите може да се наложи да адаптират конфигурациите на устройствата си, за да останат конкурентни.

