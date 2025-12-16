Huawei устройства с ексклузивни празнични оферти от Vivacom през декември

В месеца с един от най-светлите празници от годината Vivacom предлага възможност за най-хубавите поводи да зарадваме любимите си хора с подаръка, който наистина искат. През целия декември Vivacom предлага атрактивна селекция от устройства на бранда Huawei. В рамките на кампанията клиентите могат да се възползват от промоционални комбинации с отстъпки до 255.65 € | 500 лв., аудио аксесоари на по-ниска цена и избрани устройства на лизинг без оскъпяване в сравнение с цената при еднократно плащане с 24-месечен договор за план Unlimited. Моделите могат да бъдат комбинирани с планове от серията Unlimited. Vivacom предлага серия от празнични предложения за своите клиенти, за да допринесе за една истински вълшебна Коледа с Vivacom.

Сред акцентите в празничната кампания са специални предложения от Huawei, които съчетават смарт устройства от най-ново поколение с допълнителни аксесоари и отстъпки. В категорията смарт часовници клиентите могат да изберат между Huawei GT6 Pro, 46mm, Huawei GT6 Pro, 41mm и Huawei D2 – всеки от тях в комплект със слушалки HUAWEI FreeBuds SE3 и с отстъпка до 51.13 € | 100 лв. Премиум часовникът Huawei Watch Ultimate 2 Blue може да бъде закупен с отстъпка до 102.26 € | 200 лв. и включени слушалки HUAWEI FreeBuds 7i. При смартфоните акцент е флагманът Huawei Pura 80 Ultra, 512GB, който се предлага с отстъпка 255.65 € | до 500 лв. и в комплект със слушалки HUAWEI FreeBuds 7i при избор на план Unlimited MAX.

Като част от кампанията, Vivacom предлага и серия аудио продукти Huawei с до 20% отстъпка с планове Unlimited. Промоцията включва някои от най-новите и предпочитани модели слушалки на бранда, сред които Huawei FreeBuds Pro 4, Huawei FreeBuds 6 и 6i, както и иновативните дизайни Huawei FreeClip и FreeArc. Всички те съчетават премиум звук за работа, спорт или свободно време с високо качество, модерен дизайн и интелигентни функции за удобно ползване в движение.

За потребителите, които търсят гъвкави условия за покупка, Vivacom предлага и селекция от устройства Huawei на лизинг без оскъпяване. Сред тях са смарт часовниците от серията Huawei Watch 5 LTE – в елегантни варианти 42 мм в бежово и бяло, както и 46 мм в черно и лилаво. Предложенията включват и два висококласови смартфона – Huawei Pura 70 Pro 512GB и сгъваемия Huawei Mate X6 512GB, който се предлага с включено зарядно устройство. Всички смартчасовници и слушалки на Huawei са съвместими с iOS и Android смартфони.

Клиентите могат да се възползват от офертата както в търговската мрежа на Vivacom, така и онлайн на vivacom.bg. А до 04.01.26 всички нови и текущи абонати на Vivacom с мобилни услуги на тарифни планове Unlimited и Unlimited Traffic ще могат да сърфират на максимална скорост в 5G мрежата на Vivacom*. Телекомът премахва ограниченията на скоростите на плановете и дава пълна свобода на своите абонати да се възползват от всички предимства на 5G мрежата с най-голямото покритие в България**.

Повече информация ще откриете на: www.vivacom.bg

* От 21.11.25 г. до 04.01.26 г. всеки абонат на Unlimited или Unlimited Traffic може да се възползва от макс. скорост в 5G/4G/3G/2G мрежата на Vivacom без допълнително заплащане. Макс. скорост не важи в роуминг, зависи от използваното устройство и състоянието на мрежата и е в рамките на технологичните ѝ ограничения. Повече на vivacom.bg.

** Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

