Vivacom пуска новия Kids Watch 2 - часовник за сигурна връзка между родители и деца

Vivacom стартира продажбите на новия смарт часовник за деца от серията Kids Watch 2, 4G – перфектното устройство за връзка на родителите с техните деца, където и да се намират. Преди най-светлите празници за годината Vivacom ни дава възможност да зарадваме любимите си хора с подаръка, който наистина искат.

Смарт устройството е част от серия празнични предложения на телекома, с които се стреми да допринесе за една истински вълшебна Коледа с Vivacom. Моделът е наличен във всички магазини и онлайн на vivacom.bg и се предлага на специална Junior оферта на лизинг за 24 месеца с 24-месечен план Smart M до изчерпване на количествата.

Новият модел дава сигурност на родителите и възможност за забавление с функционалностите, които децата искат. Сред ключовите му предимства са HD видео разговори, чат с глас и текст, предна камера с 5MP и усъвършенстван родителски контрол. С батерия от 890 mAh и IP68 защита от вода и прах, устройството е създадено, за да издържа на активния ритъм на децата през целия ден.

„С Vivacom Kids Watch 2 предлагаме още по-богати функционалности, за да дадем спокойствие на родителите в моментите, в които тяхното дете не е до тях. Стремим се да създаваме устройства, които правят комуникацията по-близка и сигурна в семействата, и вярваме, че този модел предлага всичко това на достъпна цена“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

За допълнително удобство, с часовника Vivacom Kids Watch 2, родителите могат да задават през приложението разрешени контакти за обаждания и съобщения, да определят безопасни зони и да получават известия при напускането им. В случай на необходимост, детето може да активира SOS сигнал с едно натискане, а локацията му се изпраща автоматично до всички доверени контакти. Вградените функции като списъци със задачи и напомняния създават полезни навици у подрастващите.

Часовникът се предлага в два цвята – розов и син и дава възможност за персонализация чрез различни дисплей дизайни. Изработен от безопасни материали, съобразени с чувствителността на детската кожа.

Повече информация и възможност за заявка ще откриете на: www.vivacom.bg

