SkyShowtime стартира в платформите на United Group в България, Хърватия и Словения

United Group обявява старта на SkyShowtime в платформите на Vivacom в България и на Telemach в Хърватия и Словения. Чрез това ново партньорство богатото портфолио на SkyShowtime достига директно до клиентите на United Group в региона, с най-доброто от холивудските блокбъстъри, световноизвестни сериали и ексклузивни оригинални продукции за цялото семейство.

От 1 декември SkyShowtime е достъпна като допълнителна услуга с гъвкави опции за абонамент за потребителите на Telemach в Словения и Хърватия, а от 3 декември, услугата ще бъде достъпна и за клиентите на Vivacom в България.

Услугата се предлага чрез първокласната интерактивна платформа на United Group — EON TV, както и през мобилните платформи, за изключително потребителско изживяване, без компромиси. Всеки може лесно да активира услугата чрез приложенията на Vivacom и Telemach.

„Гордеем се, че обогатяваме съдържанието си със SkyShowtime, като предоставяме на нашите клиенти в България, Хърватия и Словения достъп до развлечение със световно качество. Това партньорство потвърждава нашия ангажимент да предлагаме разнообразно, премиум съдържание и гъвкави възможности за гледане, съобразени с постоянно променящите се нужди на нашите абонати“, каза Сузана Радошевич, директор „Управление на съдържание“ в United Group.

„Аз самата съм от Югоизточна Европа и съм лично развълнувана от нашето партньорство с United Group, чрез което ще предоставим невероятното изживяване със SkyShowtime на нови зрители в България, Хърватия и Словения. Благодарение на това сътрудничество SkyShowtime има възможност да предложи своите блокбъстъри, хитови сериали и ексклузивни оригинални продукции в региона – на едно място и на страхотна цена“, каза Христина Георгиева, директор „Бизнес развитие“ в SkyShowtime.

Акценти в съдържанието

SkyShowtime предлага впечатляваща селекция от заглавия на водещи студия в киноиндустрията:

Холивудски блокбъстъри и любими семейни филми: популярни филми и франчайзи на Paramount, Skydance Corporation и Comcast като Wicked, Minions и Gladiator, подходящи за цялото семейство.

Хитови телевизионни сериали: съдържание от емблематични студия като Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios и Peacock, включително популярни сериали като Tulsa King, Yellowstone, Landman и MobLand.

Ексклузивни оригинални и локални продукции: палитра от световни хитове и премиум оригинални заглавия – с най-добрите локални истории.

Два нови премиум канала — SkyShowtime 1 и SkyShowtime 2 — ще бъдат пуснати заедно с богатата on-demand стрийминг услуга на SkyShowtime, достъпна през EON на всички устройства.

Абонамент и цена

SkyShowtime се предлага като допълнителна услуга с гъвкави абонаментни планове — Standard с реклами, Standard, и Premium — за да отговаря на различните предпочитания на зрителите. Услугата ще се таксува удобно чрез фактурите на операторите.

Като част от новогодишната си кампания, United Group предлага специална промоционална оферта за старта на SkyShowtime. Тя ще даде възможност на зрителите да се запознаят с цялата платформа по време на празничния сезон и да се насладят на предложенията й.

