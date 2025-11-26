Ученици във Варна се учат да решават конфликти чрез училищна медиация

Четири училища във Варна вече разполагат с действащи училищни центъра по медиация, отворени за всички – ученици, учители и родители. Проектът е реализиран чрез „Академия Миротворци“, финансиран от десетото издание на Vivacom Регионален грант. Инициативата поставя в центъра децата, тяхната емоционална зрялост и способността им да общуват пълноценно. Проектът е първият в страната, който въвежда медиацията едновременно на всички нива в една образователна институция.

В рамките на проекта учениците преминаха през интензивно обучение и изпит, за да получат сертификат за медиатори и да могат да помагат на връстниците си в ежедневните ситуации – както в училище, така и онлайн. Паралелно с тях бяха сертифицирани учители и специалисти, които да прилагат методологията на Академия Миротворци на институционално ниво.

„Изграждането на национална мрежа от училищни центрове по медиация е сбъдната мечта. Когато започнахме да развиваме методологията преди близо осем години, нашата основна мотивация беше една – да въведем уменията за общуване, преговори, саморегулация и здравословно управление на конфликти като естествена част от ежедневието на децата. Днес това вече е реалност. Варна се превърна в пример за успешно приложение на модела“, споделя Венета Иванова, основател на Академия Миротворци.

Инициативата включва и новаторски елемент – „Дневникът на един медиатор“ – видео рубрика, в която учениците заснемат кратки влогове и споделят впечатления от обучението, емоциите, през които преминават, и случките, които ги вдъхновяват. Центровете вече се използват активно, а обучените учители гарантират устойчивост чрез продължаващи обучения и подкрепа за нови ученици-медиатори.

„Радваме се, че помогнахме за изграждането на този модел, който дава реална стойност в училищната среда. Медиацията не е просто механизъм за разрешаване на конфликти – тя е инструмент за изграждане на по-зрели, емпатични и уверени млади хора“, коментира Елица Георгиева, директор „Корпоративни комуникации“ във Vivacom.

Програмата Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. За десет години тя е подкрепила 128 проекта от цялата страна с общо над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).

