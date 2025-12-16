Български учени поставиха световен рекорд в 3D технологиите

Учени в България и чужбина представиха най-голямата в света отворена 3D база данни за изкуствен интелект, който разбира език и пространство. Колекцията SceneSplat-49k съдържа над 48 000 висококачествени сцени от реалния свят, а част от тях са обогатени с езикови описания, което позволява на AI системите да разбират и интерпретират триизмерни пространства.

Заедно с SceneSplat-Benchmark платформата, новият ресурс предоставя реалистични и предизвикателни условия за оценка на модели за Language Gaussian Splatting, като оценката се извършва директно в 3D, а не чрез 2D проекции. Проектът е резултат от сътрудничество между INSAIT към Софийския университет и водещи международни университети, включително ETH Цюрих, Амстердамския университет и Университета „Джонс Хопкинс“.

INSAIT, открит през 2022 г. в партньорство с ETH Цюрих и EPFL, се превърна в ключов център за развитие на AI технологии с приложения в роботика, виртуална и добавена реалност и естествено взаимодействие между хора и машини. Идеолог на института е проф. Мартин Вечев, известен изследовател в областта на сигурни и интелигентни системи, съобщи БТА

