Голяма новина от Фолксваген. Новата безпилотна кола

Фолксваген обяви старта на нов етап от тестова програма за безпилотен автомобил, наречен Gen.Urban. Той е проектиран за градска среда и е бил тестван на отдалечени места, но сега за първи път е навлязъл по улиците на Волфсбург.

VW заяви, че на този етап от тестването на автомобила без волан и педали искат да разберат как пътниците възприемат автономното движение като цяло и в бъдеще да създадат положително работно изживяване въз основа на получените данни. Тестовете са минали успешно.

Безпилотният автомобил пътува по 10-километров кръгов маршрут, който преминава през центъра на града като трябва да преодолее светофари, кръгови кръстовища, строителни обекти и задръствания.

Засега прототипът не се движи напълно автономно. Седалката до пилота се заема от оператор, който контролира ситуацията чрез специално проектиран контролен панел с джойстик.

Това лято компанията съобщи също така, че създава VW ID. Buzz ван с комплект асистенти на шофьора с 4 нива на автономност. Тя не е лишена от традиционни управленски органи, но през 2026 г., според компанията, трябва да се превърне в основа за европейски флотилия от робо такси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com