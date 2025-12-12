Измамите в социалните мрежи стават по-умни и по-опасни!

Мащабът и усъвършенстването на фалшивата реклама и измамите в социалните мрежи, генерирани с изкуствен интелект, растат с бързи темпове, което прави по-трудно от всякога хората да различат кое е истина и кое е добре замаскирана манипулация. Новите технологии дават на измамниците инструменти, с които създават съдържание, изглеждащо напълно достоверно - от реклами и профили до снимки, видеа и трогателни лични истории.

Четири пъти по-уязвими заради объркване между истина и AI

Ново проучване на Visa показва пряката връзка между дигиталната дезинформация и риска от измами. Българите, които объркват съдържание, създадено от изкуствен интелект, с реално, са близо четири пъти по-уязвими да бъдат набелязани и измамени, отколкото хората, които разпознават разликата - 58% срещу 16%. Данните ясно показват, че невъзможността да се направи това разграничение увеличава риска не само от подвеждане, но и от реални финансови загуби.

Тази тенденция подчертава колко пряко дигиталната дезинформация влияе върху ежедневието на хората. Липсата на критично отношение към онлайн съдържанието се превръща в отворена врата за измамниците и показва необходимостта от общи усилия за защита на потребителите и възстановяване на доверието в дигиталните платформи.

Реалната цена на онлайн измамите в България

В България Visa установява, че хората, които стават жертва на онлайн измами, губят средно по 281 лв. на случай. Натрупано в мащабите на страната, това води до приблизителни годишни щети за икономиката на стойност над 160 млн. лв.

Но финансовата загуба е само част от проблема. Въздействието далеч надхвърля парите. Онлайн измамите причиняват емоционален стрес, тревожност и спад в продуктивността, като за много хора възстановяването от подобен инцидент отнема време и сериозни усилия. Близо четвърт от засегнатите българи - 26% - са отделили над 24 часа, за да разрешат случая си, да комуникират с банки, платформи и институции.

Онлайн навиците като скрит риск

От ключово значение се оказва начинът, по който хората взаимодействат със съдържание в интернет. Потребителите, които споделят или публикуват информация онлайн, без да са проверили нейната достоверност, значително по-често стават мишена на измами - 35% срещу 22% при тези, които проверяват предварително.

Ежедневни навици като преглеждане само на заглавия, доверяване на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, или споделяне без проверка създават нови уязвимости. Те се използват бързо и ефективно от измамниците, които разчитат на импулсивни реакции и липса на критично мислене.

Заглавието е достатъчно, но на каква цена

Проучването показва, че близо половината от българите - 43% - рядко прочитат нещо повече от заглавието в социалните мрежи или новинарските сайтове, преди да формират мнение. Това поведение улеснява разпространението на подвеждаща или напълно фалшива информация.

Над една четвърт от анкетираните - 28% - признават, че понякога са споделяли публикация, без да проверят нейната автентичност. Така потребителите несъзнателно се превръщат в част от веригата, която разпространява измамни послания и увеличава техния обхват.

Когато измамите удрят и икономиката

С усложняването на онлайн измамите тази промяна в поведението на потребителите започва да има осезаем ефект върху по-широката икономика. Около една трета - 34% - от хората, които са били таргетирани от измама, признават, че вече се колебаят да пазаруват онлайн.

След подобни инциденти 1,6 млн. потребители в България са намалили или напълно са спрели онлайн пазаруването. Това се отразява особено силно на малките независими бизнеси, които представляват 98,8% от всички български предприятия и разчитат в голяма степен на доверието на потребителите, за да функционират и да растат.

Засилване на борбата с измамите

В отговор на тези тенденции Visa засилва усилията си срещу измамите в социалните мрежи. Компанията съчетава десетилетия опит с авангардни технологии и работи в тясно сътрудничество с банки, търговци и дигитални платформи, за да възстанови доверието в онлайн търговията.

Изкуственият интелект отдавна е в основата на подхода на Visa за предотвратяване на измами. Вече над 30 години компанията използва AI-базирани инструменти за защита на плащанията и за изпреварване на нововъзникващите заплахи. Само през последните пет години Visa е инвестирала 12 млрд. долара в технологии, включително интелигентни системи, които откриват подозрително поведение в реално време и спират измамите, преди да достигнат до потребителите.

Информираността като ключов фактор

Информираността се оказва не по-малко важна от самите технологии. Почти една трета от потребителите - 31% - смятат, че изкуственият интелект ще направи измамите още по-трудни за разпознаване в социалните мрежи. Затова Visa предприема активни действия за повишаване на знанията и уменията на хората.

Компанията подчертава, че борбата с измамите изисква единен фронт. Чрез сътрудничество с банки, търговци и платформи, Visa работи за въвеждане на нови стандарти за защита на потребителите и за предоставяне на точната информация в точния момент. Колкото по-информирани са хората, толкова по-трудно е за измамниците да успеят.

Какво казват експертите

Дейвид Капеца, временно изпълняващ длъжността ръководител „Риск“ във Visa Европа, подчертава, че изкуственият интелект променя начина, по който живеем и работим - от онлайн пазаруването до достъпа до новини и информация. По думите му същите технологии се използват и от измамниците, за да заблуждават и манипулират хората, особено в социалните мрежи, което прави разграничаването между факт и измислица още по-трудно.

Капеца посочва, че по време на интензивни периоди като кампанията за Черен петък милиони потребители пазаруват онлайн, а Visa противодейства с интелигентни AI инструменти, които спират измамите още преди да достигнат до тях. Паралелно с това компанията работи с банки, търговци и платформи, за да помага на хората да разпознават измамите и да разбират как действат те.

Ник Стейпълтън, експерт по измами и водещ на предаването на Би Би Си „Ловци на измами“, също предупреждава, че генеративният изкуствен интелект улеснява работата на измамниците, а социалните мрежи често са платформата, чрез която те действат. Той отбелязва, че трогателни истории и привлекателни изображения често са примамка, създадена от измамници, за да идентифицират следващите си жертви - първата стъпка в дълъг и болезнен процес.

Как да разпознаем измамата в социалните мрежи

Първата и най-важна стъпка е проверката на източника. Измамниците често имитират достоверност чрез фалшиви бизнес страници, лъскави реклами, генерирани с изкуствен интелект, фалшиви твърдения на знаменитости или убедителни лични съобщения. Преди да кликнете, е важно да си зададете въпроса дали е възможно това да е измама.

Прибързаността е друг силен съюзник на измамниците. Оферти за ограничено време, обещания за подаръци или огромни намаления са създадени, за да провокират импулсивни действия. Забавянето и допълнителната проверка - на компанията, отзивите и официалния сайт - могат да предотвратят сериозни проблеми.

Потвърждаването на изпращача също е ключово. Съобщения от „приятели“, „инфлуенсъри“ или „организации“, които искат пари или лични данни, не бива да се приемат за даденост. Независимият контакт чрез телефонно обаждане или официален сайт често разкрива измамата.

Подсилването на защитата на профилите чрез двуфакторна или многофакторна автентикация, редовните актуализации и докладването на подозрителни действия са допълнителни мерки за защита. А когато става дума за плащания, правилото е ясно – никога да не се споделят банкови данни в социалните мрежи и да се използват само сигурни методи с защита на купувача.

