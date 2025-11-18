Стана ясна причината за глобалния срив в Cloudflare

Стана ясна причината за мащабния срив в Cloudflare.

Причината за мащабния срив на американската облачна услуга Cloudflare е конфигурационен файл, създаден автоматично за управление на опасен трафик, гласи официалното съобщение.

Размерът на конфигурационния файл е надвишил очакванията, което е довело до повреда в работата на софтуера, който обработва трафика на редица Cloudflare услуги.

"За да сме ясни - няма доказателства, че това е резултат от атака или е причинено от злонамерена дейност," пишат от Cloudflare.

Предупреждава се, че някои услуги вероятно ще останат повредени заради естествения скок в трафика след инцидента. Въпреки това, Cloudflare очаква всички услуги да се върнат към нормалното си състояние в рамките на няколко часа.

Поради срива, днес хиляди сайтове по света спряха, за няколко часа, включително музикалната стрийминг услуга Spotify, социалната мрежа X, League of Legends, гейминг платформите Valorant и Faceit, имаше и прекъсвания в ChatGPT.

