Стана ясна причината за глобалния срив в Cloudflare
Не е атака
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Най-доходната работа се оказа най-мръсната
Съмнителни сайтове предлагат завишени цени
Ниските цени или награди са най-честите примамки
Издадени са близо 640 заповеди за спиране на такъв тип платформи
Два милиарда пакетни пратки с декларирана стойност под 150 евро са пристигнали в ЕС от външни страни през 2023 г.
Само ДПС видя проблема, каза шефът на отдел „Киберпрестъпления” към НСлС
След публикуване на решението сайтовете следва да преустановят дейността си до 3 дни
Констатациите са в изследване, представено в Европейския парламент
Двете жертви и извършителят са се познавали отдавна
От Съюза на потребителите в Гърция съобщиха за тази измама
България се присъединява към 20 държави по света, които вече са блокирали такива сайтове
Александър Пулев: Оставяме на редовния кабинет утвърдени 5 млрд. лв. по структурните фондове плюс 600 млн. лв. по още три мерки по Плана за възстановя...
Проверка е възложена на ДАНС и ГДБОП
Фабриката за фейк новини на политиците заработи на пълни обороти, но ще фалира още през септември
За продажби на стоки втора ръка
Има няколко хегемона, които доминират мрежата.
Някои популярни в миналото сайтове вече не съществуват
От 31 август до 30 септември българските компании ще могат да подават своите документи за кандидатстване
Наказанието ще е за онлайн търговци, които откажат да премахнат заблуждаваща реклама