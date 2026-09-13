"Гугъл" спира да поддържа "Ютюб" за тези телефони. Ами сега?
Ще насочват към браузърите
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Ще насочват към браузърите
Новите правила удрят поръчките от Temu, Shein и AliExpress и затварят вратичката с раздробените пратки
Иновативната онлайн платформа е част от групата Максо България
Има идеи за промяна на европейските правила в тази област
Платформата ТикТок е хваната в нарушение
Войната между медиите и платформите продължава
Мащабният проект предлага онлайн финансиране до 50 хиляди лв., безплатно обучение по бизнес и възможност за откриване на електронен магазин
Това твърди политологът Борис Попиванов
В последно време са били отбелязани редица тревожни инциденти
Компанията осигурява безплатен трафик към платформата Уча.се за клиенти, с включен мобилен интернет и през услугата Net Box от А1
Mлатформите за проследяване на резултати на живо информират запалянковците как се представя техният отбор сега, точно в тази секунда
Онлайн услугите на „Епъл" са напълно блокирани от китайските власти, съобщава „Индипендънт". Според първоначалните данни, една от правителствените аге...