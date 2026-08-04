"Гугъл" спира да поддържа "Ютюб" за тези телефони. Ами сега?

Google официално спря поддръжката на приложението YouTube за устройства с Android 6.0 Marshmallow поради прекратяване на съвместимостта с Google Play Services. Потребителите се пренасочват към уеб браузър, а от компанията съветват актуализация до по-нова версия или смяна на устройството.

Това е така, защото през юли компанията повиши минималните изисквания за услугите на Google Play – те вече работят само на устройства с Android 7.0 и по-нови версии. Тъй като YouTube е тясно зависим от услугите на Google Play, приложението вече няма да функционира нормално на смартфони с Android 6.0.

В момента приблизително 1,6% от потребителите на Android използват телефони с Android 6, според последните статистики на Google. С обща потребителска база от 3,9 милиарда, това се равнява на приблизително 60 милиона устройства, които ще загубят поддръжката на популярната видео платформа.

Насочват към браузър

При стартирането на YouTube потребителите на тези устройства ще видят известие, което ще ги подкани да преминат към уеб версията на услугата чрез браузър. Самият смартфон ще остане функционален и данните няма да бъдат загубени, но това е само началото: с течение на времето все повече приложения ще започнат да преустановяват поддръжката си за Android 6.0 и собствениците на тези устройства ще се сблъскват със съобщения за несъвместимост.

Според Google, поддръжката на Android 6.0 вече не позволява пълноценното развитие на YouTube и въвеждането на нови функции. Чрез елиминирането на по-стари устройства, разработчиците ще могат да се съсредоточат върху подобряването на производителността на приложението на съвременни платформи.