Никога не търсете тези думи в Гугъл!

В свят, в който Google е отговорът на всичко със своите 106 милиарда посещения месечно, Reddit потребители и здравни експерти съставиха списък с термини, които е по-добре да останат скрити. Причината? Изображенията, които търсачката генерира, могат да причинят траен дискомфорт.

1. Ларви (Larvae)

Звучи като невинно търсене по биология, но Google често асоциира думата с "орална миаза“. Това е състояние, при което паразити се излюпват и живеят в устната кухина на хора. Снимките на инфекцията са сред най-неприятните в мрежата.

2. Крокодил (Krokodil)

Не, не става дума за влечугото. На езика на наркозависимите това е дезоморфин – изключително опасно вещество, известно като "наркотикът на зомбитата“. Той буквално "яде“ плътта, предизвиквайки ужасяващи рани, които приличат на люспи (откъдето идва и името). Снимките от докладите на CNN и Time са потресаващи.

3. Фурние (Fournier)

Популярно френско фамилно име, което обаче крие и медицинско значение – гангрена на Фурние. Това е остра, бързо прогресираща некротична инфекция на гениталната област. Според WebMD тя е животозастрашаваща, а визуалното ѝ представяне в Google е меко казано стряскащо.

4. Арлекинова ихтиоза (Harlequin Ichthyosis)

Рядко генетично състояние на кожата при новородени. Вместо мека кожа, бебетата се раждат с дебели, ромбовидни плаки, които приличат на рибени люспи и силно деформират лицето и тялото. Медицинските кадри са изключително тежки за гледане от неспециалисти, пише businessnovinite.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com