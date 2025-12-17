Защо телефонът ни „краде“ социалния живот

Любопитно

Снимка: Gettyimages
17 дек 25 | 16:05
Глобалното навлизане на voice notes, или гласови съобщения, променя начина, по който хората комуникират помежду си. Според скорошно проучване на OnePoll, проведено във Великобритания, САЩ, Германия, Индия, Бразилия, ОАЕ и Румъния, средностатистическият човек прекарва близо 150 часа годишно в изпращане и получаване на гласови съобщения.

Тези кратки аудио истории, наподобяващи мини-подкасти, се разпространяват от приятели и близки и се отличават с високо ниво на персонализиране и елемент на мистерия – няма снимки, текст или предварителен преглед, което прави всяко съобщение непредсказуемо.

Въпреки популярността им, част от потребителите изразяват притеснения. Почти половината от анкетираните в глобалното изследване смятат, че voice notes изместват социалните контакти в реалния живот. Тревогата е особено висока сред поколението Z, където 60% от респондентите се страхуват от този ефект. Критици отбелязват, че гласовите съобщения често се превръщат в монолози на погълнати от себе си хора и създават допълнителен повод хората да бъдат постоянно залепени до телефона, вместо да проведат реален разговор лице в лице.

Дори някои марки предприемат активни стъпки срещу този феномен. Например известна марка бира стартира кампания, насърчаваща социализирането в реалния живот и провеждането на истински разговори, вместо да се разчита само на гласови послания, съобщи БЛИЦ

Автор Стандарт нюз

