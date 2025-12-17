Защо телефонът ни „краде“ социалния живот

Глобалното навлизане на voice notes, или гласови съобщения, променя начина, по който хората комуникират помежду си. Според скорошно проучване на OnePoll, проведено във Великобритания, САЩ, Германия, Индия, Бразилия, ОАЕ и Румъния, средностатистическият човек прекарва близо 150 часа годишно в изпращане и получаване на гласови съобщения.

Тези кратки аудио истории, наподобяващи мини-подкасти, се разпространяват от приятели и близки и се отличават с високо ниво на персонализиране и елемент на мистерия – няма снимки, текст или предварителен преглед, което прави всяко съобщение непредсказуемо.

Въпреки популярността им, част от потребителите изразяват притеснения. Почти половината от анкетираните в глобалното изследване смятат, че voice notes изместват социалните контакти в реалния живот. Тревогата е особено висока сред поколението Z, където 60% от респондентите се страхуват от този ефект. Критици отбелязват, че гласовите съобщения често се превръщат в монолози на погълнати от себе си хора и създават допълнителен повод хората да бъдат постоянно залепени до телефона, вместо да проведат реален разговор лице в лице.



Дори някои марки предприемат активни стъпки срещу този феномен. Например известна марка бира стартира кампания, насърчаваща социализирането в реалния живот и провеждането на истински разговори, вместо да се разчита само на гласови послания, съобщи БЛИЦ

