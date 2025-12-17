Пълна промяна за Наталия Симеонова! Нова роля

Наталия Симеонова стартира нов проект.

Новото ѝ начинание носи името „От сърце“ и представлява платформа за персонални видеопослания и жестове с лично значение. Култовата тв водеща влиза в различна роля – на посредник между хората и техните неизречени чувства.

Чрез платформата всеки може да изрази любов, благодарност, извинение или признателност към близък човек – партньор, роднина, приятел, колега или ментор – по личен и запомнящ се начин.

Проектът не е предназначен за телевизионно излъчване. Той е частна услуга, фокусирана върху истинските, неподправени емоции. Освен персонални видеопослания, платформата предлага и различни индивидуални жестове и подаръци, съобразени с желанията на клиента.

Наталия не крие вълнението си, че вече има първи клиент, но умишлено запазва анонимността му, за да не развали изненадата. Тя уверява, че подготвеното послание и жест ще направят момента наистина специален за получателя.

В първото си публично обръщение към последователите си Симеонова благодари за доверието:

„За начало искам да благодаря на всички за позитивната реакция, пропита с любов. Всяка история, която съм разказвала, е минавала през сърцето ми. Доверие се изгражда – то е процес. Благодаря ви за доверието.“

Тя е категорична, че това е само началото. Проектът ще се развива, ще се обогатява с нови идеи и ще предлага все повече възможности за персонализирани послания и жестове, пише "Блиц".

