Пълна промяна за Наталия Симеонова! Нова роля
Култовата тв водеща стартира нов проект
Следете всички новини, анализи и коментари за Наталия Симеонова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Култовата тв водеща стартира нов проект
Графа направи страхотен удар
Предаването стартира след броени дни
Споделя, че "годините са само цифра"
Признава за голямата си грешка
В прекрасни отношения сме днес, изтъкна тя
Ето новият й проект
Телевизията много ми липсва, каза тя
Феята на любовта не е давала интервюта от близо 2 години
Ето къде живее сега бившата тв водеща
Голямо емоционално признание на бившата водеща
Водещата заминава в САЩ за няколко месеца
ТВ водещата е неузнаваема
Тв водещата и екссъпруга на Денис Ризов е щастлива в обятията на млад мъж
Денис Ризов ще замести експоловинката си и колежка Наталия Симеонова в днешния епизод на "Предай нататък" по bTV. Промяната се налага по футболни прич...
София. Наталия Симеонова отново си спомни за връзката си със Стенли и неприятната им раздяла. Водещата призна причината за разлъката им - негова изнев...