Всичко за Наталия Симеонова

Следете всички новини, анализи и коментари за Наталия Симеонова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Култура Мнения
Наталия пак захапа Стенли

Наталия пак захапа Стенли

София. Наталия Симеонова отново си спомни за връзката си със Стенли и неприятната им раздяла. Водещата призна причината за разлъката им - негова изнев...

19 ноември | 21:45
0 коментара
12418