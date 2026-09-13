Защо телефонът ни „краде“ социалния живот
Колко време губим за чатове
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Колко време губим за чатове
Ново проучване на учените
Този тип общуване ни отдалечава един от друг. То е опосредствано от техническо средство
Лидерът на Русия отправи предупреждение на международна конференция, посветена на въпросите, свързани с изкуствения интелект
Правят се на слаби и уязвими, за да ви използват Много хора по света практикуват тънкото изкуство да карат други хора да се чувстват отговорни пред т...
Ново проучване разкрива възрастта, след която започваме постепенно да губим приятели. Социалният кръг се пълни докато навършим 25 години, смятат експе...
2,5 милиона души в България ползват приложението Вайбър всеки месец. Това разкри в ефира на bTV Майкъл Шмилов, главен оперативен директор на Вайбър. 7...
Всички се стремим да бъдем запомнени по най-добрия възможен начин, особено когато срещаме някого за първи път. Понякога обаче именно това се превръща...
Интернетът на нещата променя правилата в икономиката Предметите ще се учат и ще прогнозират нужната поддръжка на всичко около нас Безпрецедентен б...
Творческа вечер, посветена на известния преводач от английски език Кръстан Дянков, събра любители на хубавата книга, журналисти, фотографи, местни пис...
Особен е контактът между десетилетията. Има двойна измама - че мечтите за бъдещето рядко се сбъдват, а пък след време си даваме сметка за позитивите н...
Харта за солидарност и уважение към възрастните ще помага за промяна на отношението към старите хора у нас София. Почти половината от хората над 70 г...