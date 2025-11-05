Ново проучване от Университета на Пенсилвания (САЩ) направи неочаквано разкритие: грубата и взискателна формулировка на запитванията повишава точността на отговорите на ChatGPT.

Според изследователите моделът GPT-4o показва 4% подобрение в представянето на 50 тестови задачи с избор между няколко отговора, когато въпросите съдържат груб език вместо учтиви искания, съобщава Vice.

По време на експеримента бяха тествани повече от 250 варианта на формулировката.

Най-ефективните команди бяха "Хей, справи се с това", което осигури точност от 84,8%.

За сравнение, учтиви запитвания като "Бихте ли разрешили този проблем?" показаха резултат от 80,8%.

Професорът по информационни системи Акхил Кумар подчерта, че дори минималните промени в тона на заявката значително влияят върху поведението на невронната мрежа.

Изследователите обаче предупреждават за потенциалните социални рискове от подобни практики. Систематичното използване на груба комуникация с AI може да създаде неучтивото поведение в човешката комуникация и да намали приобщаването на технологичната среда.

