Този трик спести на шофьорите куп главоболия

Навигационното приложение Waze тества нова функция, която може сериозно да улесни придвижването в градска среда. Освен добре познатото предупреждение „Напред е докладвана светофарна камера“, апликацията може скоро да започне да показва и в какъв цвят свети предстоящият светофар – в реално време.

Идеята е проста, но изключително полезна: когато шофьорът знае предварително дали го очаква зелена, жълта или червена светлина, той може да планира по-внимателно движението си. Това не само прави шофирането по-плавно, но и намалява риска от внезапно спиране и неприятните сблъсъци „броня в броня“.

На този етап функцията се тества само в Израел. Изборът не е случаен – Waze е създаден именно там, а страната е известна с натоварения си трафик дори извън големите градове. Според информация на GeekTime, при зададен маршрут приложението показва трите най-близки светофара, както и техните светлинни сигнали в реално време. Цветовете се визуализират директно на началния екран, без нужда от допълнителни менюта или икони, което е ключово за безопасността по време на шофиране.

Ако обаче водачът не е задал конкретна посока, Waze показва всички светофари наоколо, заедно със състоянието им. Това позволява на шофьорите да изберат алтернативен маршрут и да избегнат т.нар. „червена вълна“ или изцяло да заобиколят натоварени кръстовища.

Подобна функция вече е тествана и в Google Maps, първоначално в САЩ. Затова, ако нововъведението в Waze се окаже полезно и получи положителни отзиви от израелските потребители, има голяма вероятност то да стане достъпно и в други държави.

От GeekTime отбелязват, че Израел е идеалното място за подобни тестове именно заради интензивния трафик, който предоставя реални условия за проверка на ефективността на новата технология. Всичко зависи от обратната връзка, която водачите ще дадат на разработчиците.

Функцията може да се окаже и още един аргумент в полза на Waze спрямо Google Maps, въпреки че и двете приложения вече са собственост на Google. Waze продължава да разчита силно на информация, подавана от шофьорите в реално време, а мнозина потребители смятат, че алгоритмите му са по-точни при изчисляването на маршрутите.

Последният ъпдейт на приложението донесе и още едно важно улеснение – вече е възможно да се търси маршрут през телефона, докато Android Auto работи едновременно. Това е особено полезно за по-стари автомобили с остарели инфотейнмънт системи. Досега беше необходимо първо да се изключи Android Auto, за да се направи търсене в Waze, но вече двата софтуера работят паралелно без конфликт, пише webcafe.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com