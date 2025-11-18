Шефът на "Гугъл" предупреди за изкуствения интелект

Изпълнителният директор на Alphabet Сундар Пичай заяви, че ако сегашният подем в изкуствения интелект се окаже балон, последствията ще засегнат всички компании, включително и Google.

В интервю за BBC той определи настоящия период на масови инвестиции в AI като „извънреден момент“, но предупреди, че в сектора вече се наблюдават признаци на „ирационалност“.

Коментарите идват на фона на опасения в Силициевата долина, че стойностите на компаниите, работещи с изкуствен интелект, нарастват твърде бързо. През последните месеци множество фирми вложиха огромни средства в технологии и инфраструктура, свързани с AI.

Попитан дали Google би устоял при евентуален спад, Пичай посочи, че дори технологичен гигант като Alphabet не е напълно защитен:

„Мисля, че няма компания, която да бъде имунизирана, включително и ние“, каза той.

В интервюто, проведено в централата на Google в Калифорния, Пичай коментира още енергийните нужди на AI, климатичните цели на компанията, инвестициите във Великобритания, точността на моделите и влиянието на технологиите върху пазара на труда.

Alphabet бележи ръст на пазарната си капитализация и успява да поддържа увереност сред инвеститорите, въпреки конкуренцията от OpenAI и други компании. Компанията разработва и специализирани суперчипове за изкуствен интелект, които се конкурират с тези на Nvidia.

Въпреки оптимизма, анализатори предупреждават, че сложните сделки и огромните суми, които се наливат в AI индустрията, може да се окажат неоправдани. Пичай сравни ситуацията с dot-com ерата от края на 90-те:

„Можем да се върнем към интернет. Имаше ясно прекомерни инвестиции, но никой днес не се съмнява в неговото значение. Очаквам AI да е същото – има рационални елементи, но и моменти на ирационалност.“

Пичай подчерта, че силната страна на Google е способността да контролира целия технологичен цикъл – от собствените чипове до данните и научните разработки – което според него дава предимство в нестабилна среда.

Компанията разширява присъствието си и във Великобритания, където планира значителни инвестиции в инфраструктура и научни звена, включително разширяване на дейността на DeepMind. За първи път Пичай заяви, че Google планира да обучава част от моделите си във Великобритания, което според британските власти би засилило позицията на страната в световната AI надпревара.

Една от най-сериозните теми, които той засегна, е енергийната цена на изкуствения интелект. Според Международната енергийна агенция AI е консумирал 1,5% от световната електроенергия през последната година. Пичай предупреди, че са необходими нови източници на енергия и по-развита инфраструктура, за да се посрещнат бъдещите нужди.

Той призна, че високата енергийна интензивност на AI може да забави климатичните цели на Alphabet, но компанията запазва намерението си да постигне въглеродна неутралност до 2030 г.

Пичай определи изкуствения интелект като „най-дълбоката технология“, върху която човечеството е работило до момента, и предупреди, че тя ще промени характера на работата:

„Ще има обществени сътресения, но и нови възможности. Някои професии ще се трансформират, хората ще трябва да се адаптират. Тези, които го направят, ще се справят по-добре.“

Според него бъдещият успех във всяка професия – от лекар до учител – ще зависи от способността да се използват инструментите на AI.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com