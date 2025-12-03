Прогноза на Saxo банк за 2026. Квантовият ден идва!

Датската Saxo банк публикува всяка година прогноза за неочаквани събития, които обаче могат да се случат и да покрият световните пазари с мощна вълна.

Какво може да промени глобалния икономически пейзаж за 2026?

Според банкерите "квантовият ден" (Q-Day) ще дойде по-рано от предсказаното

Това е моментът, в който свръхмощните квантови компютри ще могат да разбият всеки съществуващ шифър за защита на данните. Имейли, банкови преводи, крипто портфейли и корпоративни системи ще бъдат изложени на риск.

Пазарите ще бъдат първите, които ще пострадат, а криптовалутите ще бъдат най-много. Борсите ще започнат да замразяват тегленето на активи на фона на обща паника, а курсът на биткойн ще се срине почти до нула.

Доверието в традиционните финансови институции и инструменти много вероятно е да бъде загубено. Хората ще започнат да трупат пари, благородни метали, а златото ще скочи до 10 хиляди долара.

Корпорациите ще разработват инструменти за сигурност, които комбинират квантови технологии и изкуствен интелект. Но няма да е възможно да се оправи всичко наведнъж, смятат банкерите.

В този хаос обаче ще има и победители – тези, които са свързани с физическото съхранение на данни и техните резервни копия, както и тези, които разработват нови технологии за киберсигурност.

