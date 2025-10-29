Глобален срив на ключова компания. Спря и един парламент

Глобален срив на сайтове услуги като Heathrow, NatWest и Minecraft останаха недостъпни заради срив и в Microsoft. Според сайта Downdetector хиляди потребители по света съобщават за затруднения при достъпа до различни платформи.

Microsoft съобщи, че някои потребители на Microsoft 365 могат да срещнат забавяне в Outlook и други услуги.

Причината е проблем с DNS системата на платформата Azure, която поддържа голяма част от интернет инфраструктурата. Компанията уточни, че работи за пренасочване на трафика и възстановяване на услугите.

Засегнати са и други британски сайтове като мобилния оператор O2, а в САЩ проблеми има с платформите на Starbucks и Kroger.

Поради технически затруднения бизнесът на Шотландския парламент беше временно спрян, включително онлайн гласуването, като източници на Би Би Си свързват проблемите с глобалния срив на Microsoft.

Въпреки че сайтът на NatWest е недостъпен, мобилното банкиране, чатът и телефонните услуги на банката остават работещи. Потребителите с отметка за онлайн банкиране са успели да достъпят услугата.

Microsoft продължава да информира за състоянието на услугите на страницата си за статус и чрез платфромата X.

