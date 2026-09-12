Microsoft спря популярно приложение на всички Android устройства
Твърдят, че програмата е загубила напълно функционалността си
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Твърдят, че програмата е загубила напълно функционалността си
Copilot, Windows 11 и новите лицензи променят ИТ бюджетите и поставят организациите пред трудни решения за стойността и контрола на AI
Доклад на софтуерната компания показва най-бързата технологична трансформация в историята и риск от ново глобално разделение
Microsoft продължава да информира за състоянието на услугите
От днес спира поддръжката на Windows 10
Правят дигитализация на исторически символи от Олимпия до Нотр Дам
Документът подчертава как интелигентността при поискване, хибридните екипи от хора и AI агенти, както и еволюиращите структури на работното място пром...
Отговорното използване на изкуствения интелект открива нови възможности в секторите на обществените услуги, образованието, здравеопазването и предприе...
Софтуерните агенти с изкуствен интелект ще променят работата, индустриите и ежедневието през новата година
Софтуерните агенти с изкуствен интелект ще променят работата, индустриите и ежедневието през новата година
Пускат следваща част
Акциите на компанията се повишиха
Разследването на инцидента от страна на корпорацията приключи на 16 август.
Оставката е неочаквана
Toва ще се случи в бъдещата версия на Windows
Вместо Cortana Microsoft ще популяризира новия асистент с изкуствен интелект Windows Copilot
Пентагонът планира да похарчи 21,9 млрд. долара, за да снабди армията със 121 000 високотехнологични тактически очила
Предстоящото разследване е първото антитръстово запитване срещу Microsoft в ЕС от 15 години насам
Нещо, което чакахме от десетилетия
Тя е за 69 млрд. долара