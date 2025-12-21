Гърция затяга колана. Нов закон, който засяга и българите

Ключови промени в Гърция, които ще засегнат и българските шофьори.

От миналата седмица Гърция има нов закон, който предвижда единна цифрова система за нарушенията. Това сподели министърът на цифровото управление в Гърция Димитрис Папастергиу в специално интервю за предаването “На фокус с Лора Крумова”.

“Преди ако автомобил с гръцки или български номера правеше нарушение, глобата за плащане пристигаше след години, защото полицията трябваше да изпраща нарушението към общината, в чийто район е станало”, обясни той.

По думите му общината е имала задължение то да намери нарушителя и да изпрати глобата. “Понякога минаваха и 10 години. С новата система от мига, в който става нарушението, то се потвърждава автоматично в цяла Гърция и следва дигитална процедура за възражение или плащане. Въпросът обаче е как намираш един чужденец, който е направил нарушение в Гърция ”.

“За държавите, с които имаме граничен контрол, нещата са по-лесни. Докато шофьорът стигне до граничен пункт, нарушението вече е видно в системата и няма да може да премине границата, ако не плати. За страни, които са в еврозоната, важи това, което е за цяла Европа. При нарушение трябва да поискаме данните на автомобила от съответната държава. В случая - българската полиция, която да информира шофьора, че е направил пътно нарушение в Гърция. Същото важи и за гръцките граждани, които пътуват в Италия и Австрия, защото няма граница и не можеш да спреш някой, който преминава свободно”, коментира Папастергиу.

Министърът сподели, че където има граничен контрол, колите се спират и се плаща глоба. “Български гражданин, който пътува в Гърция, или гръцки гражданин в България, преминава свободно и не се спира”.

“С новите цифрови камери преди всичко не трябва да караме бързо и да правим нарушения. Това важи за всички без значение българи, гърци или граждани от Европейски съюз. Гърция има отрицателен рекорд и е една от държавите с регистрирани много катастрофи и смъртни случаи”, каза Папастергиу.

Според него това голяма степен се дължи и на факта, че Гърция е туристическа държава. “Много туристи наемат мотоциклети и коли под наем, което увеличава процента. Но това не променя факта, че през изминалите години губехме средно по двама души на ден по пътищата. До края на тази седмица ще бъдат поставени 8 цифрови камери и предстои конкурс за поставяне на още 2500 камери с изкуствен интелект в Атина, Солун и остров Крит. В същото време в област Атика започва поставянето на 388 камери, които ще записват само на червен светофар”.

“Няма как да знаем данните на шофьора. Това, което ще знаем, е номера на автомобила и на кого принадлежи. Ние ще уведомяваме собственика със снимка от нарушението. Ако автомобилът се управлява от млад мъж, но дойде възрастен мъж и заяви, че е направил нарушението, полицията няма да приеме възражението, тъй като от снимката ще се вижда, че е друг човек. Гръцките служби, както и българските, ще знаят само номера на колата. Ако е фирмена кола, шофьорът трябва да има пълномощно, когато е карал автомобила и е направил нарушението”, обясни министърът.

По думите му освен темите с чужди регистрации на коли, Rent A Car е бил един от основните проблеми в Гърция. “Наемаха се коли, паркираха се в забранени зони, налагаха се глоби, след което полицията започваше издирване на фирмите. С новата цифрова система предимството е, че докато наемателят на автомобила отиде да го върне, нарушението вече ще бъде регистрирано и изпратено до фирмата. И така нарушителят ще плати глобата”.

“Предвиждаме да поставим камери в Солна, Халкидики и Северна Гърция в средата на 2026 година, но това не е важно. Важно е да не се кара бързо. Специално на Халкидики има много трудни терени за шофиране. Не камерите ще ни спасят и върнат вечер вкъщи, а отговорността. Камерите са допълнение към мисълта, че ги има и че трябва да бъдем внимателни”, смята Папастергиу.

