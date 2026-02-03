Убиха сина на Кадафи

Сейф ал Ислам Кадафи, син и някогашен наследник на покойния диктатор на Либия Муамар Кадафи, е убит в северноафриканската страна, съобщиха либийски официални лица, предаде Асошиейтед прес.

53-годишният мъж е бил убит в град Зинтан, на 136 километра югозападно от столицата Триполи, според двама либийски служители по сигурността в западната част на Либия. Обстоятелствата около смъртта му не са ясни, пише БГНЕС.

Служителите са говорили при условие за анонимност, тъй като не са били упълномощени да дават информация на медиите.

