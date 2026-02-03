Свят

Зъболекари отиват в затвора! Извадили 11 зъба на жена

Тя се радва, че е получила справедливост

03 фев 26 | 9:33
2227
Боряна Колчагова

Съд в Торино, Италия, осъди двама зъболекари на затвор за изваждането на 11 здрави зъба на 55-годишна пациентка, пише Corriere della Sera.

Пациентката е потърсила лечение за проблеми със страничните си зъбни мостове. Лекарите са я убедили, че без сериозна намеса рискува да загуби всичките си зъби, предаде bTV.

Съобщава се, че на пациентката не си е направила панорамна рентгенова снимка преди операцията и вместо това 11 здрави зъба са били извадени в рамките на няколко часа, причинявайки ѝ силна болка. Три дни след операцията жената е получила протези, които са били различни от обещаните.

Пациентката все още се бори с последствията от операцията: тя казва, че дълго време не е могла да се храни или да говори нормално. Инцидентът е повлиял на личния ѝ живот и психологическото ѝ благополучие.

Съдът осъди на година и пет месеца затвор лекаря, който е консултирал пациентката и е договорил лечението. Вторият зъболекар, който е извадил зъбите, е осъден на три месеца затвор. „Животът ми си остава ад, но най-накрая чувствам, че получих справедливост“, каза жертвата, коментирайки присъдата.

Автор Боряна Колчагова

