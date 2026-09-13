Зъболекари отиват в затвора! Извадили 11 зъба на жена
Тя се радва, че е получила справедливост
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Тя се радва, че е получила справедливост
Може да не осъзнавате какво правите погрешно, но все още има шанс да го поправите
В Мексико отличиха ЕО Дент с „Triumph 2025“
Мощите на Свети Антипа имат лечебна сила
Свещеномъченик Антипа бил епископ на Пергамската църква
Федерацията съобщава за по-висока честота на кариеси и по-напреднали заболявания на венците като пародонтоза
Тест преди посещение при зъболекар, призова д-р Николай Шарков
След като пациентът е изкарал заразно заболяване, четката за зъби да отиде на боклука
В САЩ са открили как да предотвратяват образуването на бактериални биофилми върху зъбите
Те трябва да доплатят цената на зъботехническия труд, която е 70-80 лв.
Не стигат парите за безплатни зъболекарски услуги
Над 1000 зъболекари у нас подписаха петиция срещу проект на наредба за добра медицинска практика
Прокуратурата привлече към наказателна отговорност петима лекари по дентална медицина
За трета поредна година България е на второ място в Европейския съюз по брой зъболекари на глава от населението...
Някои имат практики, но през тях минават един-двама пациенти на ден Скрита безработица мъчи зъболекарите в България. Причините за това са много - спе...
Благоевград. Районната здравноосигурителна каса в Благоевград започна масови проверки за нарушения в здравните заведения в Пиринския край. Инспекцията...
София. на 11 април се отбелязва денят на свети Антипа – покровител на зъболекарите, съобщиха от Българския зъболекарски съюз. Свещеномъченик Антипа б...
Видин. Екип на Националната здравно-осигурителна каса проверява извършването на детска стоматологичната помощ във Видин, съобщи Десислава Петрова от р...
Перник. Огнени наследници имат семейството стоматолози от Перник Венета и Валентин Павлови. Преди време техният екип в клиниката ЕО Дент в София се по...