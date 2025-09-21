Световно признание за БГ зъболекарите на Силвестър Сталоун

Веригата дентални клиники ЕО Дент, най-голямата и най-награждаваната в България, за шести пореден път получи престижно отличие от World Confederation of Businesses (WORLDCOB) – най-мащабната световна бизнес организация, която удостоява компании със значим принос и устойчиво развитие. На юбилейната церемония The bizz 20 years 2025 в Куско, Перу, ЕО Дент беше обявена като носител на престижния трофей „Triumph 2025“ - за високи стандарти, социална отговорност и иновации, допринасящи за подобряване на качеството на живот на хората по цял свят. Призът бе връчен на адвокат Анжела Асенова и мениджъра на ЕО Дент Ивета Борисова, които защитиха авторитета на българската дентална медицина на международната сцена. „Тази награда е огромно признание не само за нашата работа, но и за България. Тя е доказателство, че страната ни може да бъде лидер в здравеопазването и денталната медицина. Посвещаваме това отличие на пациентите, партньорите и целия екип. Всички те вече над 23 години ни вдъхновяват да създаваме щастливи усмивки“, споделиха от ЕО Дент.

На церемонията в Куско, Перу, ЕО Дент влезе в картата на световните лидери в здравния сектор – наградата приеха адвокат Анжела Асенова и мениджърът Ивета Борисова

WORLDCOB е организация, която обединява над 3500 компании от повече от 130 държави и чрез своите награди отличава бизнеси с доказан авторитет и международно влияние. „Triumph 2025“ поставя ЕО Дент на картата на световните лидери в здравния сектор.

Николета е благодарна за сияйната си усмивка на д-р Венета Павлова

Основана преди повече от две десетилетия, ЕО Дент се утвърди като пионер в модерната дентална медицина у нас - с най-съвременни технологии, високо квалифицирани специалисти и безкомпромисна работа. Екипът на д-р Венета Павлова и д-р Валентин Павлов активно участва в социални каузи, образователни инициативи и международни партньорства, налагайки България като дестинация за висококачествено дентално лечение. Неслучайно Силвестър Сталоун споделя, че усмивката му дължи много на д-р Венета Павлова.

