Още една мистериозна смърт разтърси Холивуд

Светът на киното е разтърсен от новината за мистериозната смърт на Питър Грийн – актьорът, който остави траен отпечатък в Холивуд с емблематичните си роли на харизматични злодеи.

Звездата от „Криминале“, „Маската“, „Обичайните заподозрени“ и „Тренировъчен ден“ беше открит мъртъв на 60-годишна възраст в апартамента си в Долен Ийст Сайд, Манхатън, а обстоятелствата около кончината му пораждат повече въпроси, отколкото отговори.



Питър Грийн е бил намерен безжизнен на 12 декември, след като съседи сигнализирали полицията за силна музика, която звучала в жилището му повече от денонощие, съобщиха издания като NBC и Mirror. При пристигането си спешните екипи констатирали смъртта му на място. Според първоначални сведения актьорът е лежал по лице, с видими следи от наранявания и кръв, което допълнително засилва мистерията около трагичния инцидент.

Още по-обезпокоителна е ръкописната бележка, открита близо до тялото на Питър Грийн. На нея пишело „Все още съм Уести“ – препратка към ирландско-американска банда от Ню Йорк през 70-те години. Смисълът на посланието остава неясен, а полицията към момента не е дала официално тълкуване. Разследването продължава, а съдебният лекар все още не е обявил причината за смъртта.

Близки и приятели на актьора са категорични, че версията за самоубийство е малко вероятна.

Дългогодишният му мениджър Грег Едуардс сподели, че само дни преди трагедията Питър Грийн е бил в добро настроение и е говорил с ентусиазъм за бъдещи проекти.

„Не е имало нищо, което да подсказва, че е в опасно психическо състояние“, казва той и добавя, че актьорът е гледал напред с надежда и желание за работа.

Подобно мнение изразява и неговият близък приятел и колега Скам Дъст, който разкрива, че Грийн е правил планове за Нова година и дори е обмислял да организира празненство с приятели.

„Той не беше човек, който се е отказал от живота. Напротив – имаше идеи, мечти и желание да се събира с хората, които обича“, споделя Дъст, разтърсен от загубата.

Макар Питър Грийн никога да не е крил трудното си минало и битката със зависимостите, през последните години той е бил в стабилно състояние. Самият актьор е говорил открито за опита си за самоубийство през 90-те години и за дългия път към възстановяването.

Приятелите му признават, че винаги са се притеснявали за него, но подчертават, че напоследък е изглеждал съсредоточен, отдаден на работата и далеч от разрушителния начин на живот от младостта си.

