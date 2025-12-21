Край на писмата! Първа държава в Европа сложи точката

Във века на дигитализацията, писмата по пощата отиват в историята, а желанията към Дядо Коледа вече ще се изпращат само онлайн.

Първата държава в Европа, която взе това решение, е Дания.

Пощенска служба PostNord обяви в социалните мрежи, че ще достави последното писмо на 30 декември.

В изявление заместник-генералният мениджър на PostNord Ким Педерсен, отбеляза, че това решение не е лесно, тъй като компанията доставя писма вече 400 години.

"Това е част от нашата история, но вече не е печеливша, защото много малко хора пишат писма" добави той.

В същото време PostNord отбеляза, че търсенето на онлайн пазаруване продължава да расте, затова компанията ще се съсредоточи върху доставката на пратки.

Датската пощенска служба е доставя писма в страната от 1624 г. През последните 25 години броят им е намалял драстично – с над 90%.

