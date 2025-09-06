И Дания заговори за въвеждане на еврото

Гражданите на Дания трябва да обмислят присъединяването си към еврозоната, ако искат да имат по-голяма роля в Европейския съюз.

Това заяви гуверньорът на централната банка Кристиан Кетел Томсен, който намекна, че такава стъпка би могла да предпази страната от глобалните сътресения.

„Дания вече е страна от еврозоната в макроикономически смисъл поради фиксирания си валутен курс, но приемането на единната валута би й позволило да вземе по-активно участие в процеса на вземане на решения и

да се интегрира по-силно в регионалното сътрудничество“,

заяви той, цитиран от Блумбърг.

„Човек може да попита: каква би била разликата? Мисля, че причините трябва да се търсят в това дали бихте предпочели Дания да бъде по-интегрирана в европейското сътрудничество. Ние участваме в сътрудничеството на ЕС като цяло, но

Европейската централна банка (ЕЦБ) и еврото са доста важна част от него“,

добави централният банкер.

България ще се присъедини към еврозоната през януари и други страни от Румъния до такива, които не са членки на ЕС, като Черна гора, също проявяват интерес да го направят. Дания обаче отдавна се противопоставя.

Страната си осигури правото да не приеме еврото през 1992 г.,

като тази позиция бе потвърдена в референдум през 2000 г. Сред останалите шест страни от ЕС, които не са членки на еврозоната, датските избиратели са най-скептични по отношение на присъединяването, а правителствата им се опитват да избягват темата.

Решението за приемане на единната валута в крайна сметка е политическо, каза Томсен, като отбеляза, че „много голямо мнозинство от населението“ подкрепя съществуващото споразумение за фиксиран валутен курс. Въпреки това той предположи, че присъединяването към еврото би могло да предложи допълнителна сигурност в условията на нестабилност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com