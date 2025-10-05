Нова напаст от дронове затвори ключово летище в Дания
Въздушното пространство над летище Олборг бе затворено в 23:40 ч. местно време
Светлини в небето спряха полети и военни операции, докато Европа търси отговор кой стои зад серията...
