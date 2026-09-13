Една страна променя азбуката си след 33 години преход
Страната ще премахне буквосъчетанията и ще въведе нови знаци в опит да завърши историческата си езикова реформа
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Страната ще премахне буквосъчетанията и ще въведе нови знаци в опит да завърши историческата си езикова реформа
По време на срещата бяха обсъдени и възможностите българските банки да осигурят условия за бизнеса в България
Министерството на труда и социалната политика актуализира подзаконови актове заради новата валута
Предложенията на коалицията военнослужещи да бъдат подбирани с жребий и след оценка на годността им да се решава дали да бъдат извикани на задължителн...
По думите ѝ предложеният бюджет защитава фискалната стабилност
Опитът на балканската държава показва, че валутната промяна може да бъде плавна, ако е съчетана с умна политика
Държавата трябва да е на мястото си, контролът да е строг, но справедлив
Готови сме на национално и местно ниво да въведем еврото от 1 януари 2026 г.
Целта ни не е просто присъединяване, а пълноправно участие в икономическата архитектура на Европа
Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове
Финансовият министър Кириакос Пиеракакис подчерта, че успехът в еврозоната зависи от последователните реформи и отговорното управление
Българите се страхуват от ново поскъпване, но КЗП обещава строг контрол върху цените
Днес са в Белослав, Чипровци, Две могили, Батак и Стражица
Обмяната ще е възможна в 2230 пощенски станции, но само част от тях ще приемат суми над 1000 лв.
Срещите ще започнат в 11:00 часа
Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация
До момента са направени над 70 предупреждения за нарушения
Съветва ни да избягваме кешовите плащания в първите месеци и да се възползваме от новите дигитални инструменти
БНБ, ГДБОП, Visa и водещи банки предупредиха, че само координирани действия могат да гарантират доверие и стабилност в ерата на цифровите трансакции
Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация