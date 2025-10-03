Финансите под обсада: Банки обединяват сили срещу кибератаките

На фона на растящите кибератаки и новите регулаторни изисквания, българските банки и институции потърсиха заедно

решения за по-голяма устойчивост на финансовата система.

На конференция в София Министерството на електронното управление, Българската народна банка, ГДБОП, Visa и ключови банки в страната обсъдиха стратегиите за киберсигурност, ефективния обмен на информация и готовността за реакция при сериозни инциденти, както и перспективата за плавен преход към еврото.

„Киберсигурността е стратегически фактор“

Министерство на електронното управление, Българската народна банка, ГДБОП, VISA и ключови банки в страната участваха в конференцията, посветена на киберсигурността. Събитието събра експерти от публичния и частния сектор, за да обменят опит и да обсъдят конкретни решения за повишаване устойчивостта на финансовата система в условията на нарастващи кибератаки и нови регулаторни изисквания.

Конференцията беше официално открита от Валентин Мундров, министър на електронното управление, Тамаш Хак-Ковач, член на УС на АББ и главен изпълнителен директор на Банка ДСК и Красимира Райчева, изпълнителен директор на Visa България.

Валентин Мундров

"Киберсигурността вече не е „технически въпрос“, а ключов елемент от националната и икономическата сигурност. Частният сектор е в авангарда на технологичните иновации – именно там се разработват решенията, които ежедневно използваме, за да защитим данни, финансови операции и критична инфраструктура“, сподели министърът на електронното управление Валентин Мундров.

Тамаш Хак-Ковач, Банка ДСК

"Сигурността не е само защита. Тя е стратегически фактор за цифровата трансформация и спазването на нормативните изисквания. В съвременното банкиране сигурността играе ключова роля. Тя защитава активите, укрепва доверието на клиентите и стимулира иновациите. Като банкова асоциация нашата амбиция е не само да отговаряме на стандартите за сигурност в европейското банкиране, но и да ги надхвърляме, защото в днешната цифрова икономика доверието, съчетано с технологиите, е равно на киберсигурност”, каза Тамаш Хак-Ковач, член на УС на АББ и главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

Координация и обмен на информация

Основен акцент в дискусиите беше ефективността на системата за обмен на информация за киберзаплахи между банките, регулаторите, институциите и службите за сигурност. Панелистите се обединиха около мнението, че в последните години са постигнати значителни стъпки напред, но е необходима по-добра координация, по-бързо споделяне на данни и ясни механизми за ранно предупреждение и превенция.

Част от говорителите в първия панел на конференцията бяха Даниел Креков – директор „Информационна сигурност“, Банка ДСК и председател на комитет „Киберсигурност“ към АББ и Александър Класанов – ръководител на отдел „Информационна сигурност“, ОББ и заместник-председател на комитет „Киберсигурност“ към АББ.

Готовността за мащабни атаки

Друг фокус на конференцията беше готовността на банките и финансовите институции да реагират на сериозен киберинцидент, който може да засегне цялата система. Експертите посочиха най-неблагоприятните сценарии – мащабни атаки върху платежни системи, пробиви в клиентски данни и координирани атаки срещу няколко институции едновременно, както и сценариите за ефективното им преодоляване.

Във втория панел взеха участие Стефан Кръстанов – директор дирекция „ИТ одит и надзорно информационно обслужване“, БНБ, Светослав Петков – началник отдел „Кибер и трансакционна сигурност“, Пощенска банка, Ясен Тричков – директор „Информационна сигурност“, ПИБ, Добрин Добрев – главен директор „Информационна сигурност“ tbi bank, както и представители на водещи институции.

Международният опит и бъдещето на сигурността

Един от международните участници, дошли специално за събитието, Кора Константин, старши директор "Управление на риска", Visa Европа, очерта най-новите заплахи в сигурността на плащанията, ролята на новите технологии и изкуствения интелект, начините за защита от социално инженерство и бъдещето на финансовата киберсигурност. Според специалистите именно споделянето на реални случаи и начини за реакция е ключът към изграждането на по-устойчив сектор.

Красимира Райчева, Visa България

В заключение участниците подчертаха, че устойчивата защита на финансовата система може да бъде постигната само чрез съвместни усилия между публичния сектор, банковата общност и международните партньори.

