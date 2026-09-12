Банско с нова крачка към бъдещето
Общината поставя човека, обществения интерес и защитата на основните права на фокус
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Общината поставя човека, обществения интерес и защитата на основните права на фокус
Експертите говорят
Новата система ще позволява проследяване на обществените поръчки
БНБ, ГДБОП, Visa и водещи банки предупредиха, че само координирани действия могат да гарантират доверие и стабилност в ерата на цифровите трансакции
Валентин Мундров запазва поста си
Мария Габриел го предложи за министър на електронното управление
Министър Йоловски с големи разкрития
Машини за вота ще бъдат само технически годните и изправните
Създаването на нова Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) предвиждат изготвените от кабинета поправки в Закона за електронното управление. К...
Ускореното развитие на електронното управление е сред приоритетите на правителството, заяви министър-председателят Бойко Борисов на срещата си в Минис...
Паунова със заместник-председателя на ЕК Андрус Ансип
Брюксел. Електронното управление ще повиши ефективността, прозрачността, отчетността и демократичното развитие в страни като България, каза евродепута...
София. „Вече 32 от регистрите в електронното управление си „говорят" помежду си, така много документи се обменят служебно и това води до спестяване на...
Варна. Дейността на Съвета за електронно управление ще бъде възобновена, след като правителството направи промени в постановлението за създаване на СЕ...
Разработват стратегия за киберсигурност на информационните потоци Бургас. Министерски съвет прие пътната карта за електронно управление на изнесеното...
Видин. На заседанието на Министерския съвет, което се състоя във Видин, бе приета стратегия за електронното управление на страната - 2014-2020 година....
София. Административно-процесуалният кодекс задължава администрациите в България от 1 януари 2015 г. да предоставят комплексни услуги. Това ще спести...
Стара Загора. Само месец след своя старт проектът за електронна платформа „Моята еОбщина" се е утвърдил като действащ инструмент за комуникация и обм...
София. 1,8 млн. лв. са необходими за хардуер и софтуер за административното обслужване по електронен път. Това съобщи Галя Иванова от транспортното ми...