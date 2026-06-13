Финансите под обсада: Банки обединяват сили срещу кибератаките
БНБ, ГДБОП, Visa и водещи банки предупредиха, че само координирани действия могат да гарантират доверие и стабилност в ерата на цифровите трансакции
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БНБ, ГДБОП, Visa и водещи банки предупредиха, че само координирани действия могат да гарантират доверие и стабилност в ерата на цифровите трансакции
59% от сигналите са свързани с момичета
Лектори на семинара бяха представители на американското правосъдно министерство и ФБР
Мотивираните киберпрестъпници може да се насочат към инвестиционни приложения